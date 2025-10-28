Tingsryd J20 vann – efter Alfred Carlssons hattrick

Tingsryd J20-seger med 6–4 mot IF Troja-Ljungby

Tingsryd J20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Alfred Carlsson med tre mål för Tingsryd J20

Alfred Carlsson stod för tre mål när Tingsryd J20 vann mot IF Troja-Ljungby på hemmaplan i U20 region syd herr. Till slut blev det 6–4 (0–1, 4–2, 2–1).

Resultatet betyder att serieledande Tingsryd J20 tog tionde segern i följd och att IF Troja-Ljungby samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Vincent Lundkvist blev matchvinnare

Nils Håkansson gjorde 1–0 till IF Troja-Ljungby efter bara 1.56 framspelad av Jaidy Van Mourik och Linus Johansson. I andra perioden var det i stället Tingsryd J20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

4.25 in i tredje perioden slog Jaidy Van Mourik till på pass av Nils Håkansson och kvitterade.

15.23 in i perioden nätade Tingsryd J20:s Vincent Lundkvist och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 6–4-mål med 1.32 kvar att spela återigen genom Alfred Carlsson på pass av Noah Brattlöf och Victor Grundström. 6–4-målet blev matchens sista.

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson stod för tre mål och ett assist. Jaidy Van Mourik gjorde ett mål och spelade fram till två mål för IF Troja-Ljungby.

Lagen möts på nytt i SP Arena den 9 december.

I nästa match möter Tingsryd J20 Hanhals borta på tisdag 4 november 19.30. IF Troja-Ljungby möter Bäcken lördag 1 november 15.30 hemma.

Tingsryd J20–IF Troja-Ljungby 6–4 (0–1, 4–2, 2–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (1.56) Nils Håkansson (Jaidy Van Mourik, Linus Johansson).

Andra perioden: 1–1 (22.37) Valle Lindström (Noah Brattlöf, Alfred Carlsson), 2–1 (30.32) Alfred Carlsson (Valle Lindström, Victor Grundström), 2–2 (31.07) Valter Elisson (Linus Johansson, Benjamin Kamperhaug), 3–2 (32.52) Tim Leskinen (Anton Lillbacka), 4–2 (33.32) Alfred Carlsson (Thim Bojar, Axel Remmerfelt), 4–3 (37.08) Valter Elisson (Jaidy Van Mourik, Arvid Olihn).

Tredje perioden: 4–4 (44.25) Jaidy Van Mourik (Nils Håkansson), 5–4 (55.23) Vincent Lundkvist, 6–4 (58.28) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf, Victor Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 5-0-0

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Nästa match:

Tingsryd J20: Hanhals IF, borta, 4 november

IF Troja-Ljungby: Bäcken HC, hemma, 1 november