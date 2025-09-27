Tingsryd J20 tog förlängningsseger mot Olofström
- Tingsryd J20-seger med 2–1 efter förlängning
- Victor Grundström matchvinnare för Tingsryd J20
- Malte Mörnhed målskytt för Olofström
Tingsryd J20:s väg till seger mot Olofström borta i U20 region syd herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Tingsryd J20 avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Victor Grundström, som gjorde det avgörande målet 36 sekunder in i förlängningen.
Borås nästa för Tingsryd J20
Tingsryd J20 tog ledningen efter åtta minuters spel, genom Noah Gunnarsson framspelad av Oscar Gustafsson och Nils Stenberg. Efter 11.12 i andra perioden nätade Malte Mörnhed, och kvitterade för Olofström. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Stor matchhjälte för Tingsryd J20 36 sekunder in i förlängningen blev Victor Grundström, med det avgörande 2–1-målet.
När lagen senast möttes blev det seger för Tingsryd J20 med 3–1.
Lagen spelar mot varandra igen den 8 november i Dackehallen.
Tisdag 30 september möter Olofström Bäcken borta 19.30 och Tingsryd J20 möter Borås hemma 19.15.
Olofström–Tingsryd J20 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)
U20 region syd herr, Stålhallen
Första perioden: 0–1 (8.34) Noah Gunnarsson (Oscar Gustafsson, Nils Stenberg).
Andra perioden: 1–1 (31.12) Malte Mörnhed.
Förlängning: 1–2 (60.36) Victor Grundström (William Krite).
Nästa match:
Olofström: Bäcken HC, borta, 30 september
Tingsryd J20: Borås HC, hemma, 30 september
