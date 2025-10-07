Tingsryd J20 ryckte i sista perioden och vann mot Helsingborg

Tingsryd J20 vann med 4–2 mot Helsingborg

Alfred Carlsson matchvinnare för Tingsryd J20

Fjärde raka segern för Tingsryd J20

Tingsryd J20 vann hemma mot Helsingborg i U20 region syd herr med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Tingsryd J20 avgjorde i sista perioden.

I och med detta har Tingsryd J20 fyra raka segrar i U20 region syd herr.

Oskarshamn nästa för Tingsryd J20

Första perioden blev mållös. Efter 8.42 i andra perioden gjorde Helsingborg 0–1 genom Joel Mårtensson.

Tingsryd J20 kvitterade till 1–1 genom Axel Remmerfelt efter 9.22 av perioden. Tingsryd J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.53 genom Vincent Lundkvist och gick upp till 3–1 innan Helsingborg svarade.

4–2 blev det till slut för Tingsryd J20.

Det här betyder att Tingsryd J20 nu ligger på andra plats i tabellen och Helsingborg är på åttonde plats.

Den 18 november tar lagen sig an varandra igen, då i Olympiarinken.

Lördag 11 oktober spelar Tingsryd J20 hemma mot Oskarshamn 13.10 och Helsingborg mot Bäcken hemma 16.00 i Olympiarinken.

Tingsryd J20–Helsingborg 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Andra perioden: 0–1 (28.42) Joel Mårtensson (Lukas Rooth, Oscar Kjessler), 1–1 (29.22) Axel Remmerfelt (Arvid Ericsson).

Tredje perioden: 2–1 (41.53) Vincent Lundkvist (Noah Brattlöf, Anton Lillbacka), 3–1 (43.11) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf, Arvid Ericsson), 3–2 (45.38) Marius Decierdo, 4–2 (58.51) Victor Grundström (Valle Lindström).

Nästa match:

Tingsryd J20: IK Oskarshamn, hemma, 11 oktober

Helsingborg: Bäcken HC, hemma, 11 oktober