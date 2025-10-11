Tingsryd J20 fortsätter vinna – 4–2 mot Oskarshamn

Tingsryd J20 segrade – 4–2 mot Oskarshamn

Tingsryd J20:s femte seger på de senaste fem matcherna

Tim Leskinen med två mål för Tingsryd J20

4–2 (1–1, 2–0, 1–1) blev resultatet när Tingsryd J20 och Oskarshamn möttes i Dackehallen på lördagen. I och med detta har Tingsryd J20 fem raka segrar i U20 region syd herr.

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand tyckte till om matchen:

– En sjukt jämnt match, 31–31 i skott säger ju rätt mycket. Tingsryd ville lite mer än oss idag och vann fler dueller och fler lösa puckar. Tråkigt avslut men finns mycket bra att ta med sig från denna matchen.

Emil Hansen bakom Tingsryd J20:s avgörande

Första perioden var jämn. Tingsryd J20 inledde bäst och tog ledningen genom Nils Stenberg efter 11.15, men Oskarshamn kvitterade genom Alfred Göransson efter 17.23. I andra perioden var det Tingsryd J20 som dominerade och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Tim Leskinen och Emil Hansen. Oskarshamn reducerade dock till 3–2 genom Albin Larsson efter 12.33 av perioden.

Tingsryd J20 kunde dock avgöra till 4–2 med 1.36 kvar av matchen genom Tim Leskinen.

Tingsryd J20 tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Be-Ge Hockey Center.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Be-Ge Hockey Center.

På tisdag 14 oktober 19.30 spelar Tingsryd J20 borta mot Bäcken och Oskarshamn hemma mot Karlskrona.

Tingsryd J20–Oskarshamn 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

U20 region syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (11.15) Nils Stenberg (Noah Bayati, Noah Gunnarsson), 1–1 (17.23) Alfred Göransson (Daniel Rödnes, Albin Larsson).

Andra perioden: 2–1 (26.16) Tim Leskinen (Albin Berglund, Anton Lillbacka), 3–1 (37.39) Emil Hansen (Noah Bayati, Hugo Walden).

Tredje perioden: 3–2 (52.33) Albin Larsson (Andre Franz, Wilmer Ärleskog), 4–2 (58.24) Tim Leskinen (Anton Lillbacka, Thim Bojar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 5-0-0

Oskarshamn: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd J20: Bäcken HC, borta, 14 oktober

Oskarshamn: Karlskrona HK, hemma, 14 oktober