Tingsryd fortsätter segersviten mot Olofström

Seger för Tingsryd med 3–1 mot Olofström

Tingsryds Eddie Paulsson tvåmålsskytt

Nils Lundmark avgjorde för Tingsryd

Tingsryd har haft det lätt mot Olofström i U18 regional syd vår. Och på torsdagen vann Tingsryd på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) hemma i Dackehallen. Det var Tingsryds tionde raka seger mot Olofström.

Eddie Paulsson gav Tingsryd ledningen efter 6.58 efter förarbete av Carl Rasmusson och Fabian Nilsson.

Efter 14.28 i andra perioden nätade Gunnar Westerlind på pass av Harry Peter och Lowe Knoester och kvitterade för Olofström.

15.47 in i tredje perioden satte Nils Lundmark pucken framspelad av Valter Reuterdahl och Alexis Storck och gav laget ledningen. Eddie Paulsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med fem sekunder kvar att spela assisterad av Fabian Nilsson. 3–1-målet blev matchens sista.

Tingsryd vann senast lagen möttes med 3–1 i Dackehallen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Tingsryd Vita Hästen i Himmelstalundshallen 13.30. Olofström tar sig an Helsingborg hemma 12.00.

Tingsryd–Olofström 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (6.58) Eddie Paulsson (Carl Rasmusson, Fabian Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (34.28) Gunnar Westerlind (Harry Peter, Lowe Knoester).

Tredje perioden: 2–1 (55.47) Nils Lundmark (Valter Reuterdahl, Alexis Storck), 3–1 (59.55) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson).

Nästa match:

Tingsryd: HC Vita Hästen, borta, 18 januari 13.30

Olofström: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 18 januari 12.00