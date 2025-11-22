Tingsryd förlänger segersviten mot Huddinge

Tingsryd vann med 4–1 mot Huddinge

Tingsryds Theo Angesved tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Huddinge

Tingsryd fortsätter att vinna mot Huddinge i hockeyettan södra. På lördagen segrade Tingsryd på nytt – den här gången med 4–1 (1–1, 0–0, 3–0) hemma i Dackehallen. Det var Tingsryds fjärde raka seger mot Huddinge.

Isac Nielsen gjorde 1–0 till Tingsryd efter 5.53 på pass av Hannes Johansson.

Huddinge kvitterade till 1–1 efter 9.50 när Daniel Liiv slog till assisterad av Johan Franzén.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det Tingsryd som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Theo Angesved och ett mål av Eric Nordmark.

Tingsryds Theo Angesved stod för två mål och ett assist.

Tingsryd stannar därmed på nionde plats och Huddinge på 19:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 31 januari i Björkängshallen.

Tingsryd tar sig an Nyköping i nästa match borta fredag 28 november 19.00. Huddinge möter Tyringe borta söndag 23 november 16.00.

Tingsryd–Huddinge 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (5.53) Isac Nielsen (Hannes Johansson), 1–1 (9.50) Daniel Liiv (Johan Franzén).

Tredje perioden: 2–1 (40.35) Theo Angesved (William Fransson, Adam Persson), 3–1 (49.17) Eric Nordmark (Theo Angesved, Joachim Nermark), 4–1 (59.59) Theo Angesved.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 3-0-2

Huddinge: 1-0-4

Nästa match:

Tingsryd: Nyköpings SK, borta, 28 november

Huddinge: Tyringe SoSS, borta, 23 november