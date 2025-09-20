Prenumerera

Timrå vann mot Färjestad efter mål av Anton Wedin

  • Timrå segrade – 1–0 mot Färjestad

  • Anton Wedin avgjorde för Timrå

  • Tredje raka segern för Timrå

Timrå vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Målet gjorde Anton Wedin, först i tredje perioden.

HV 71 nästa för Timrå

Det här var Timrås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Färjestad med 4–2.

Nästa motstånd för Timrå är HV 71. Färjestad tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Timrå–Färjestad 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

SHL, SCA Arena

Tredje perioden: 1–0 (50.53) Anton Wedin (Jonathan Dahlén, Marcus Hardegård).

Nästa match:

Timrå: HV 71, borta, 25 september

Färjestad: Frölunda HC, hemma, 25 september

Senaste Nytt

