Timrå vann mot Färjestad efter mål av Anton Wedin
Följ HockeySverige på
Google news
Timrå vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Målet gjorde Anton Wedin, först i tredje perioden.
HV 71 nästa för Timrå
Det här var Timrås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads andra uddamålsförlust.
När lagen senast möttes blev det seger för Färjestad med 4–2.
Nästa motstånd för Timrå är HV 71. Färjestad tar sig an Frölunda hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.
Timrå–Färjestad 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)
SHL, SCA Arena
Tredje perioden: 1–0 (50.53) Anton Wedin (Jonathan Dahlén, Marcus Hardegård).
Nästa match:
Timrå: HV 71, borta, 25 september
Färjestad: Frölunda HC, hemma, 25 september
Den här artikeln handlar om: