Timrå U20 vann på hemmaplan mot AIK

Timrå U20 vann med 5–2 mot AIK

Elias Hedlund avgjorde för Timrå U20

Andra raka nederlaget för AIK

Hemmalaget Timrå U20 tog hem segern mot AIK i U20 nationell norra. 5–2 (3–2, 1–0, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Timrå U20–AIK – mål för mål

Timrå U20 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 6.34 i andra perioden slog William Sörbrand till på pass av Edwin Annerstedt och gjorde 4–2. 9.45 in i tredje perioden nätade Timrå U20:s Alex Kristiansson framspelad av Oliver Langermo Neuman och Elias Hedlund och ökade ledningen.

Timrå U20:s Edwin Annerstedt stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Timrå U20 med 17–15 och AIK med 19–14 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK med 2–1 efter straffläggning.

I nästa omgång har Timrå U20 Skellefteå AIK U20 hemma i SCA Arena, lördag 22 november 10.00. AIK spelar hemma mot Djurgården fredag 21 november 19.00.

Timrå U20–AIK 5–2 (3–2, 1–0, 1–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (0.46) Edwin Annerstedt (Ludvig Olsson), 1–1 (10.17) Petr Minar (Douglas Lööv, Mattias Nyberg), 1–2 (14.35) Kian Alvarsson, 2–2 (17.01) Oliver Bengtsson (Edwin Annerstedt, Oliver Langermo Neuman), 3–2 (18.14) Elias Hedlund.

Andra perioden: 4–2 (26.34) William Sörbrand (Edwin Annerstedt).

Tredje perioden: 5–2 (49.45) Alex Kristiansson (Oliver Langermo Neuman, Elias Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 2-0-3

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Timrå U20: Skellefteå, hemma, 22 november

AIK: Djurgårdens IF, hemma, 21 november