Timrå U20 tog hem segern mot Modo Hockey U20 på bortaplan

Seger för Timrå U20 med 5–2 mot Modo Hockey U20

Oliver Bengtsson matchvinnare för Timrå U20

Fjärde raka förlusten för Modo Hockey U20

Timrå U20 vann matchen borta mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra på lördagen. 2–5 (0–3, 1–1, 1–1) slutade matchen.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder tyckte till om matchen:

– Vi kommer ut precis som vi pratat om till denna match. Skönt att vi får bra utdelning där också. Andra perioden går vi tyvärr ner oss lite och slarvar. Skönt att vi kommer undan där med 1–1. Sista perioden kontrollerar vi bra med mycket uppoffrande spel.

Resultatet innebär att Modo Hockey U20 nu har fyra förluster i rad.

Björklöven nästa för Timrå U20

Timrå U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.13 i mitten av perioden. Efter 11.43 i andra perioden ökade Timrå U20 på till 0–4 genom William Sörbrand.

Modo Hockey U20 reducerade dock till 1–4 genom Gustav Dahlin efter 12.32 av perioden. Modo Hockey U20 gjorde 2–4 genom Måns Wiberg efter 6.45 av matchen.

Timrå U20 kunde dock avgöra till 2–5 med 54 sekunder kvar av matchen genom Alve Johansson.

För tabellens utseende betyder det här att Modo Hockey U20 ligger på tionde och sista plats medan Timrå U20 har femteplatsen. Så sent som den 7 oktober låg Modo Hockey U20 på femte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Timrå med 5–2.

Nästa motstånd för Modo Hockey U20 är Brynäs. Timrå U20 tar sig an Björklöven borta. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 12.00.

Modo Hockey U20–Timrå U20 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (9.35) Lucas Brauer (Alex Kristiansson), 0–2 (12.19) Axel Carnbro (William Sörbrand), 0–3 (14.48) Oliver Bengtsson (Alvin Svanlund, Alfred Engström).

Andra perioden: 0–4 (31.43) William Sörbrand (Axel Carnbro), 1–4 (32.32) Gustav Dahlin (Sebastian Peter, Måns Wiberg).

Tredje perioden: 2–4 (46.45) Måns Wiberg (Viggo Lundström, Kalle Byström), 2–5 (59.06) Alve Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 1-0-4

Timrå U20: 2-2-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Brynäs IF, hemma, 26 oktober

Timrå U20: IF Björklöven, borta, 26 oktober