Timrå slog Sunderby efter Max Perssons dubbel

Seger för Timrå med 5–1 mot Sunderby

Max Persson tvåmålsskytt för Timrå

Andra raka segern för Timrå

Det blev Timrå som gick segrande ur mötet med Sunderby i U18 regional norr herr på bortaplan, med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0).

Timrå tog därmed andra raka segern, efter 4–3 mot Luleå i premiären.

Första perioden var jämn. Timrå inledde bäst och tog ledningen genom Max Persson efter 9.03, men Sunderby kvitterade genom Joel Eriksson i slutet av perioden. I andra perioden var det Timrå som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Max Persson, Albin Klar och Sixten Randefalk. 15.54 in i tredje perioden nätade Timrås Alexander Söderberg på pass av Max Persson och ökade ledningen.

Timrås Max Persson stod för tre poäng, varav två mål.

I nästa match möter Sunderby Piteå hemma på onsdag 24 september 19.30. Timrå möter Modo Hockey J18 tisdag 23 september 19.00 borta.

Sunderby–Timrå 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (9.03) Max Persson (William Sörbrand, Linus Wallin), 1–1 (18.59) Joel Eriksson (Viktor Lundberg, Emil Hezekielsson).

Andra perioden: 1–2 (26.33) Max Persson (Elton Sandman), 1–3 (32.00) Albin Klar (Alvin Svanlund, Petter Dahlqvist), 1–4 (35.42) Sixten Randefalk (Isac Eriksson, Petter Dahlqvist).

Tredje perioden: 1–5 (55.54) Alexander Söderberg (Max Persson).

Nästa match:

Sunderby: Piteå HC, hemma, 24 september

Timrå: MoDo Hockey, borta, 23 september