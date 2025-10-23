Timrå IK vinnare mot Leksand – kvitterade och avgjorde sent

Seger för Timrå IK med 3–2 efter förlängning

Simon Forsmark matchvinnare för Timrå IK

Femte raka nederlaget för Leksand

Först kvitterade Eddie Genborg i slutminuterna och sen avgjorde Simon Forsmark i förlängningen. Segerresultatet blev därmed 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) för Timrå IK mot Leksand i SHL.

Örebro Hockey nästa för Timrå IK

Första perioden var jämn. Leksand inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Jon Knuts efter bara 16 sekunder, men Timrå IK kvitterade genom Linus Nässén bara tre minuter senare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Leksand gjorde 1–2 genom Nolan Stevens efter 11.00 i tredje perioden.

Timrå IK kvitterade till 2–2 genom Eddie Genborg med 37 sekunder kvar av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK blev Simon Forsmark som 23 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Timrå IK har tre segrar och två förluster och 11–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har fem förluster och 7–15 i målskillnad. Det här var Timrå IK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leksands femte uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Leksand är på tolfte plats.

Lördag 25 oktober möter Timrå IK Örebro Hockey hemma 15.15 och Leksand möter Djurgården hemma 18.00.

Timrå IK–Leksand 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (0.16) Jon Knuts (Wiktor Nilsson, Gabriel Fortier), 1–1 (3.43) Linus Nässén (Anton Heikkinen).

Tredje perioden: 1–2 (51.00) Nolan Stevens (Peter Cehlarik, Stefan Milosevic), 2–2 (59.23) Eddie Genborg (Jonathan Dahlén, Linus Nässén).

Förlängning: 3–2 (60.23) Simon Forsmark (Sebastian Hartmann, Anton Lander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

Leksand: 0-1-4

Nästa match:

Timrå IK: Örebro HK, hemma, 25 oktober

Leksand: Djurgårdens IF, hemma, 25 oktober