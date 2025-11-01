Timrå IK nollade HV 71 – segrade med 5–0

Timrå IK vann med 5–0 mot HV 71

Eddie Genborg gjorde två mål för Timrå IK

Timrå IK höll nollan

Timrå IK såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot HV 71 i SHL. Matchen slutade 5–0 (2–0, 2–0, 1–0).

Det här var andra gången den här säsongen som Timrå IK höll nollan.

Eddie Genborg med två mål för Timrå IK

Timrå IK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Andra perioden var länge mållös. Timrå IK gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål på 17 sekunder i slutet av perioden av Emil Pettersson och Anton Heikkinen. Till slut kom också 5–0-målet genom Eddie Genborg på pass av Linus Nässén och Jonathan Dahlén efter 14.08 i tredje perioden.

I nästa match möter Timrå IK Skellefteå AIK borta och HV 71 möter Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.00.

Timrå IK–HV 71 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (4.44) Eddie Genborg (Emil Pettersson, Simon Forsmark), 2–0 (12.10) Anton Lander (Jonathan Dahlén, Anton Wedin).

Andra perioden: 3–0 (36.25) Emil Pettersson, 4–0 (36.42) Anton Heikkinen (Ludvig Levinsson, Linus Eriksson).

Tredje perioden: 5–0 (54.08) Eddie Genborg (Linus Nässén, Jonathan Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-0-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK: Skellefteå AIK, borta, 13 november

HV 71: Växjö Lakers HC, hemma, 13 november