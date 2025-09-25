Timrå har fyra raka segrar – vann mot HV 71 med 4–3

Timrå vann med 4–3 mot HV 71

Timrås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jonathan Dahlén avgjorde för Timrå

Timrå är i bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 4–3 (1–2, 3–0, 0–1) borta mot HV 71. Det innebär också att HV 71 har fem raka förluster i SHL.

HV 71–Timrå – mål för mål

HV 71 tog ledningen i början av första perioden genom Justin Glenn Kloos.

Timrå kvitterade till 1–1 genom Albin Sundin efter 8.05.

Efter 14.19 i matchen gjorde HV 71 2–1 genom Hugo Fransson. Timrå gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. 12.12 in i tredje perioden slog Axel Rindell till på pass av Riley Woods och Lukas Rousek och reducerade. Men mer än så orkade HV 71 inte med.

Det här var HV 71:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Timrås tredje uddamålsseger.

HV 71 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Timrå har tolv poäng.

I nästa match, lördag 27 september, har HV 71 Frölunda hemma i Husqvarna Garden 15.15, medan Timrå spelar borta mot Djurgården 18.00.

HV 71–Timrå 3–4 (2–1, 0–3, 1–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (0.54) Justin Glenn Kloos (Lukas Rousek), 1–1 (8.05) Albin Sundin (David Lilja, Linus Eriksson), 2–1 (14.19) Hugo Fransson (Aleksi Heponiemi, Niklas Hansson).

Andra perioden: 2–2 (21.54) Anton Lander (Anton Heikkinen, Linus Nässén), 2–3 (25.55) Didrik Strömberg (Anton Wedin, Anton Lander), 2–4 (38.52) Jonathan Dahlén (Anton Wedin, Marcus Hardegård).

Tredje perioden: 3–4 (52.12) Axel Rindell (Riley Woods, Lukas Rousek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-0-5

Timrå: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Frölunda HC, hemma, 27 september

Timrå: Djurgårdens IF, borta, 27 september