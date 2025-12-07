Tierps HK U18:s fina svit håller i sig efter 10–6 mot Järfälla HC

Tierps HK U18 vann med 10–6 mot Järfälla HC

Tierps HK U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Tierps HK U18:s Ivar Jonsson tremålsskytt

Tierps HK U18 fortsätter starkt i U18 Div 1 östra A herr. När laget mötte Järfälla HC på hemmaplan i Vegahallen på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 10–6 (3–2, 5–0, 2–4). I och med detta har Tierps HK U18 fyra segrar i rad.

Kevin Grundin bakom Tierps HK U18:s avgörande

Tierps HK U18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var Tierps HK U18 starkast och gick från 3–2 till 8–2 genom två mål av Ivar Jonsson, ett mål av Kevin Grundin, ett mål av Eddie Käll och ett mål av Nils Rudholm.

I tredje perioden var det i stället Järfälla HC som hade greppet. Laget vann perioden med 2–4 men Tierps HK U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 10–6.

Tierps HK U18:s Ivar Jonsson stod för tre mål och ett assist, Kevin Grundin gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Nils Rudholm gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Oliver Hansson gjorde ett mål och två målgivande passningar och Hugo Vindeland hade tre assists. Colin Nordén gjorde två mål och en assist för Järfälla HC.

När lagen senast möttes vann Tierps HK med 6–2.

Tierps HK U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 i nästa match hemma tisdag 9 december 20.00. Järfälla HC möter Hässelby Kälvesta HC U18 hemma torsdag 11 december 19.00.

Tierps HK U18–Järfälla HC 10–6 (3–2, 5–0, 2–4)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Första perioden: 0–1 (1.37) Sebastian Huhtaniemi (Liam Wallin), 1–1 (5.19) Elmer Parling (Kevin Grundin, Hugo Vindeland), 2–1 (10.13) Oliver Hansson (Hugo Vindeland, Nils Rudholm), 2–2 (11.12) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou), 3–2 (18.02) Ivar Jonsson (Oliver Hansson, Kevin Grundin).

Andra perioden: 4–2 (21.12) Nils Rudholm (Oliver Hansson, Oscar Susi), 5–2 (24.25) Ivar Jonsson (Nils Rudholm), 6–2 (27.18) Ivar Jonsson, 7–2 (34.01) Kevin Grundin (Ludvig Feldt, Hugo Vindeland), 8–2 (35.36) Eddie Käll (Oscar Susi, Kevin Larsson).

Tredje perioden: 8–3 (43.45) Timothy Landes (Colin Nordén), 9–3 (46.09) Kevin Larsson (Kevin Grundin, Nils Rudholm), 9–4 (54.28) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou, Hugo Karlsson), 10–4 (55.27) Elmer Parling (Ivar Jonsson, Troy Södergren), 10–5 (57.23) Timothy Landes (Melker Kjellgren, Oscar Mattsson), 10–6 (59.35) Hugo Karlsson (Albin Flordal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 4-0-1

Järfälla HC: 3-0-2

Nästa match:

Tierps HK U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 9 december

Järfälla HC: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 11 december