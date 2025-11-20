Tierps HK U18 vann toppmötet mot SK Iron Hockey

Tierps HK U18 vann med 6–4 mot SK Iron Hockey

Tierps HK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ivar Jonsson med tre mål för Tierps HK U18

Tierps HK U18 besegrade SK Iron Hockey borta i den tidiga seriefinalen med 6–4 (3–2, 3–0, 0–2) i U18 Div 1 östra A herr på torsdagen.

Med fyra omgångar kvar är SK Iron Hockey på andra plats i tabellen, medan Tierps HK U18 leder serien. Tre poäng skiljer lagen åt.

Segern var Tierps HK U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Ivar Jonsson tremålsskytt för Tierps HK U18

Tierps HK U18 var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var Tierps HK U18 starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Ivar Jonsson och ett mål av Kevin Larsson.

Efter 1.24 i tredje perioden reducerade SK Iron Hockey till 3–6 genom Viggo Fröberg på pass av Edvin Helenius.

Efter 14.54 i tredje perioden reducerade SK Iron Hockeys Viggo Fröberg på nytt framspelad av Sigge Hedblom. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Ivar Jonsson gjorde tre mål för Tierps HK U18.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, SK Iron Hockey med 22–11 och Tierps HK U18 med 38–14 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Tierps HK med 7–3.

SK Iron Hockey tar sig an Norrtälje IK U18 i nästa match borta söndag 23 november 17.45. Tierps HK U18 möter samma dag 16.00 Hässelby Kälvesta HC U18 hemma.

SK Iron Hockey–Tierps HK U18 4–6 (2–3, 0–3, 2–0)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (3.41) Albin Jansson (Elton Gälman), 1–1 (8.31) Nils Rudholm, 1–2 (11.35) Ivar Jonsson (Hugo Vindeland, Oliver Hansson), 1–3 (17.18) Eddie Käll, 2–3 (18.20) Albin Jansson.

Andra perioden: 2–4 (27.16) Ivar Jonsson (Kevin Grundin), 2–5 (35.21) Ivar Jonsson (Joel Uebersax, Nils Rudholm), 2–6 (35.47) Kevin Larsson (Oliver Hansson).

Tredje perioden: 3–6 (41.24) Viggo Fröberg (Edvin Helenius), 4–6 (54.54) Viggo Fröberg (Sigge Hedblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 4-0-1

Tierps HK U18: 4-0-1

Nästa match:

SK Iron Hockey: Norrtälje IK, borta, 23 november

Tierps HK U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 23 november