Tierps HK U18 vann mot Haninge Anchors HC U18 – efter mål av Eddie Käll

Tierps HK U18 vann med 1–0 mot Haninge Anchors HC U18

Eddie Käll matchvinnare för Tierps HK U18

Tredje förlusten i följd för Haninge Anchors HC U18

Tierps HK U18 vann med 1–0 mot Haninge Anchors HC U18 hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchens enda mål gjorde Eddie Käll, inskickat i andra perioden.

Tierps HK U18–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

Tierps HK U18 har två segrar och tre förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haninge Anchors HC U18 har en vinst och fyra förluster och 7–12 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Haninge Anchor med 4–2.

Tierps HK U18–Haninge Anchors HC U18 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Andra perioden: 1–0 (20.46) Eddie Käll (Albin Lindegren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 2-0-3

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4