Tierps HK U18 vann mot Haninge Anchors HC U18 – efter mål av Eddie Käll
- Tierps HK U18 vann med 1–0 mot Haninge Anchors HC U18
- Eddie Käll matchvinnare för Tierps HK U18
- Tredje förlusten i följd för Haninge Anchors HC U18
Tierps HK U18 vann med 1–0 mot Haninge Anchors HC U18 hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchens enda mål gjorde Eddie Käll, inskickat i andra perioden.
Tierps HK U18–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål
Tierps HK U18 har två segrar och tre förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haninge Anchors HC U18 har en vinst och fyra förluster och 7–12 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Haninge Anchor med 4–2.
Tierps HK U18–Haninge Anchors HC U18 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen
Andra perioden: 1–0 (20.46) Eddie Käll (Albin Lindegren).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tierps HK U18: 2-0-3
Haninge Anchors HC U18: 1-0-4
