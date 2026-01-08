Tierps HK U18 vann med 3–2 hemma mot IK Göta

Tierps HK U18 segrade – 3–2 mot IK Göta

Joel Uebersax avgjorde för Tierps HK U18

Andra raka förlusten för IK Göta

Det blev dramatiskt när Tierps HK U18 vann mot IK Göta i U18 allettan östra fortsättningsserie på torsdagen. Laget vann med 3–2 (0–0, 1–0, 2–2) hemma i Vegahallen.

Tierps HK U18–IK Göta – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 5.55 in i andra perioden som Tierps HK U18 tog ledningen genom Hampus Ek efter förarbete från Kevin Larsson och Joel Uebersax.

IK Göta kvitterade till 1–1 genom Hugo Karlsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Tierps HK U18 gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Ivar Jonsson och Joel Uebersax. Målen punkterade matchen.

Melvin Lindgren reducerade dock för IK Göta med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Det här betyder att Tierps HK U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och IK Göta är sist, på tionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 februari i HCL Tech Arena.

Söndag 11 januari möter Tierps HK U18 Boo borta 16.25 och IK Göta möter Väsby hemma 17.30.

Tierps HK U18–IK Göta 3–2 (0–0, 1–0, 2–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Andra perioden: 1–0 (25.55) Hampus Ek (Kevin Larsson, Joel Uebersax).

Tredje perioden: 1–1 (41.58) Hugo Karlsson (Jasper Carlsson, Vincent Svärd Sörman), 2–1 (45.32) Ivar Jonsson (Hugo Vindeland, Kevin Grundin), 3–1 (58.02) Joel Uebersax, 3–2 (58.57) Melvin Lindgren (Oscar Hamilton, Adam Belmonte).

Nästa match:

Tierps HK U18: Boo HC, borta, 11 januari 16.25

IK Göta: Väsby IK HK, hemma, 11 januari 17.30