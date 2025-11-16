Tierps HK U18 utklassade IFK Österåker Hockey på hemmaplan

Tierps HK U18 segrade – 15–0 mot IFK Österåker Hockey

Tierps HK U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr med hela 15–0 (4–0, 3–0, 8–0).

Tierps HK U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Tierps HK U18 som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 tack vare åtta raka mål (! ), mål av Noah Blom, Kevin Grundin och Kevin Larsson. Tierps HK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Vindeland, som gjorde två mål, Joel Uebersax, som gjorde två mål, Ivar Jonsson, Kevin Grundin, Albin Lindegren och Oscar Susi.

Hugo Vindeland gjorde tre mål för Tierps HK U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Kevin Grundin stod för två mål och två assists, Albin Lindegren gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Oliver Hansson gjorde två mål och ett målgivande pass, Joel Uebersax gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Nils Rudholm hade tre assists och Noah Blom gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Tierps HK U18 är i fortsatt serieledning, med 18 poäng efter sju matcher och IFK Österåker Hockey på sjätte plats med tre poäng.

När lagen möttes senast vann Tierps HK med 11–0.

Nästa motstånd för Tierps HK U18 är SK Iron Hockey. Lagen möts torsdag 20 november 19.45 i Lindbergs Arena. IFK Österåker Hockey tar sig an Järfälla HC borta söndag 23 november 14.30.

Tierps HK U18–IFK Österåker Hockey 15–0 (4–0, 3–0, 8–0)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (2.56) Hugo Vindeland (Albin Lindegren), 2–0 (9.11) Oliver Hansson (Hugo Vindeland, Elias Karlsson), 3–0 (19.07) Ivar Jonsson (Nils Rudholm, Hugo Vindeland), 4–0 (19.59) Oliver Hansson (Noah Blom).

Andra perioden: 5–0 (24.27) Noah Blom (Oliver Hansson), 6–0 (35.21) Kevin Grundin (Albin Lindegren), 7–0 (37.31) Kevin Larsson (Joel Uebersax).

Tredje perioden: 8–0 (41.16) Hugo Vindeland (Albin Lindegren, Kevin Grundin), 9–0 (42.01) Kevin Grundin (Elmer Parling), 10–0 (42.21) Ivar Jonsson (Eddie Käll, Nils Rudholm), 11–0 (44.29) Joel Uebersax (Noah Blom, Oscar Susi), 12–0 (47.05) Albin Lindegren (Hampus Ek, Hugo Vindeland), 13–0 (53.21) Hugo Vindeland (Nils Rudholm, Kevin Grundin), 14–0 (54.16) Joel Uebersax (Troy Södergren, Kevin Larsson), 15–0 (57.34) Oscar Susi (Elias Karlsson, Jacob Helling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 4-0-1

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Tierps HK U18: SK Iron Hockey, borta, 20 november

IFK Österåker Hockey: Järfälla HC, borta, 23 november