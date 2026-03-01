Thyr och Ögren blev matchvinnare mot Bollnäs/Alfta U18

Seger för Valbo HC 2 med 2–1 mot Bollnäs/Alfta U18

Joel Thyr matchvinnare för Valbo HC 2

Andra raka segern för Valbo HC 2

2–1 vann Valbo HC 2 med mot Bollnäs/Alfta U18 borta på söndagen i U18 division 1 västra A vår.

Strömsbro 2 nästa för Valbo HC 2

Den första perioden slutade 0–0.

Adam Ögren gjorde 1–0 till Valbo HC 2 17.29 in i andra perioden assisterad av Simon Kyrö och Vincent Åhrman.

9.51 in i tredje perioden fick Joel Thyr utdelning framspelad av Mattis Flogner och Noa Göterfors och ökade ledningen. 15.39 in i perioden nätade Bollnäs/Alfta U18:s Kalle Nordström på pass av Arvid Östling och Oliver Hägglund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Bollnäs/Alfta U18.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Bollnäs/Alfta U18 med 22–14 och Valbo HC 2 med 20–16 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Valbo HC:2 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Bollnäs IS/Alfta GIF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Bollnäs/Alfta U18 Strömsbro 2 hemma i Bollnäs Ishall, tisdag 3 mars 19.15.

Bollnäs/Alfta U18–Valbo HC 2 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Andra perioden: 0–1 (37.29) Adam Ögren (Simon Kyrö, Vincent Åhrman).

Tredje perioden: 0–2 (49.51) Joel Thyr (Mattis Flogner, Noa Göterfors), 1–2 (55.39) Kalle Nordström (Arvid Östling, Oliver Hägglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2

Valbo HC 2: 3-0-2

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Strömsbro IF 2, hemma, 3 mars 19.15