Theo Ivarsson fixade segern för Tumba i matchen mot Värmdö

Tumba-seger med 6–3 mot Värmdö

Theo Ivarsson med fyra mål för Tumba

Yoshi Laurin avgjorde för Tumba

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tumbas Theo Ivarsson i matchen mellan Värmdö och Tumba i U18 allettan östra herr. Theo Ivarsson stod för hela fyra mål i matchen som Tumba vann på bortaplan med 6–3 (2–1, 2–1, 2–1).

Theo Ivarsson gjorde fyra mål för Tumba

Tumba startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Theo Ivarsson innan Värmdö svarade och gjorde 2–1 genom Elias Fält. Tumba gjorde dock två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Theo Ivarsson och Yoshi Laurin.

Värmdö reducerade dock till 2–4 genom Alexander Borgström efter 14.57 av perioden. Tumba ökade ledningen till 2–5, återigen genom Theo Ivarsson efter 8.24 i tredje perioden.

Värmdö gjorde 3–5 genom Edvin Boström efter 10.48 av perioden.

Tumba kunde dock avgöra till 3–6 med 1.31 kvar av matchen genom Max Mälarberg.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Tumba är på tredje plats.

Lagen möts igen 20 november i Ishuset.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Värmdö Lidingö Vikings HC U18 i Exakt Arena 13.00. Tumba tar sig an IK Göta hemma 13.15.

Värmdö–Tumba 3–6 (1–2, 1–2, 1–2)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (4.49) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer, Max Karell Söderman), 0–2 (14.15) Theo Ivarsson (Mio Juhlin, Cosmo Tiringer), 1–2 (15.40) Elias Fält (Alexander Borgström).

Andra perioden: 1–3 (26.29) Theo Ivarsson (Elias Holger, Max Mälarberg), 1–4 (26.46) Yoshi Laurin (Max Mälarberg), 2–4 (34.57) Alexander Borgström (Edvin Boström, David Svedlund).

Tredje perioden: 2–5 (48.24) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer), 3–5 (50.48) Edvin Boström (David Svedlund), 3–6 (58.29) Max Mälarberg (Max Sandberg Gråhns).

Nästa match:

Värmdö: Lidingö Vikings HC, borta, 12 oktober

Tumba: IK Göta, hemma, 12 oktober