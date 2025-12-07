Theo Ivarsson fixade segern för Tumba i matchen mot Vallentuna

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tumbas Theo Ivarsson i matchen mellan Tumba och Vallentuna i U18 allettan östra herr. Theo Ivarsson stod för hela fyra mål i matchen som Tumba vann på hemmaplan med 7–2 (3–1, 1–0, 3–1).

I och med detta har Vallentuna fyra förluster i rad.

Tumba tog ledningen i första perioden genom Cosmo Tiringer.

Vallentuna kvitterade till 1–1 genom Lucas Hamberg efter 7.31.

Tumba gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Theo Ivarsson.

Efter 6.49 i andra perioden nätade Julius Blomberg framspelad av Viktor Ollila och gjorde 4–1.

Vallentuna reducerade dock på nytt till 4–2 genom Rune Af Sandberg tidigt i tredje perioden av matchen.

Tumba stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 4–2 till 7–2 på bara 4.38. Tumba tog därmed en klar seger.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Tumba IK med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 11 december. Då möter Tumba Boo i Ishuset 19.45. Vallentuna tar sig an Värmdö borta 20.00.

Tumba–Vallentuna 7–2 (3–1, 1–0, 3–1)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (6.39) Cosmo Tiringer (Alexander Roos, Max Sandberg Gråhns), 1–1 (7.31) Lucas Hamberg, 2–1 (11.47) Theo Ivarsson (Max Sandberg Gråhns, Liam Westergren), 3–1 (17.37) Theo Ivarsson.

Andra perioden: 4–1 (26.49) Julius Blomberg (Viktor Ollila).

Tredje perioden: 4–2 (44.56) Rune Af Sandberg (Henry Bremås, Charlie Bergqvist), 5–2 (52.19) Liam Kärvinge (Julius Blomberg, Max Mälarberg), 6–2 (53.05) Theo Ivarsson (Mio Juhlin), 7–2 (56.57) Theo Ivarsson (Liam Westergren, Julius Blomberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-1-2

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Tumba: Boo HC, hemma, 11 december

Vallentuna: Värmdö HC, borta, 11 december