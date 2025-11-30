Theo Eriksson matchvinnare när Kalmar besegrade Västervik

Kalmar vann med 5–2 mot Västervik

Theo Eriksson tvåmålsskytt för Kalmar

Emil Gustafsson matchvinnare för Kalmar

Kalmar besegrade Västervik på bortaplan i söndagens match i U18 division 1 syd B herr. 2–5 (0–1, 2–3, 0–1) slutade matchen.

Theo Eriksson med två mål för Kalmar

Gustav Dunegård gav Kalmar ledningen efter 16.24.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

10.42 in i tredje perioden satte Adriano Magnusson pucken och ökade ledningen.

Med en omgång kvar är Västervik på sjätte plats i tabellen medan Kalmar är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 3–2 efter förlängningsspel .

Västervik tar sig an Dalen i sista matchen borta söndag 7 december 14.40. Kalmar möter Tranås J18 hemma torsdag 4 december 19.40.

Västervik–Kalmar 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (16.24) Gustav Dunegård.

Andra perioden: 0–2 (20.54) Theo Eriksson (William Katiska), 1–2 (21.47) Anton Lundberg (Romeo Berthin), 1–3 (28.06) Emil Gustafsson (Adriano Magnusson), 1–4 (29.21) Theo Eriksson (Alfred Qvillman, William Katiska), 2–4 (30.16) Vilgot Karlsson (Lukas Rasmussen).

Tredje perioden: 2–5 (50.42) Adriano Magnusson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Västervik: HC Dalen, borta, 7 december

Kalmar: Tranås AIF IF, hemma, 4 december