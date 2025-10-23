Theo Eliasson tvåmålsskytt för Kållered i segern mot Hisingen

Kållered-seger med 7–3 mot Hisingen

Theo Eliasson med två mål för Kållered

Oscar Tobiasson matchvinnare för Kållered

Kållered vann mötet med Hisingen borta med 7–3 (3–2, 3–0, 1–1) på torsdagen i U18 division 1 syd A.

Kållereds Theo Eliasson tvåmålsskytt

Kållered var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var Kållered starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Oscar Tobiasson, Linus Karlsmo och Theo Eliasson. Kållered ökade ledningen till 2–7 genom Marcus Sjöberg efter 0.55 i tredje perioden.

Alvin Thulin reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Hisingen. Kållered tog därmed en stabil seger.

Linus Karlsmo gjorde ett mål för Kållered och spelade fram till fyra mål, Theo Eliasson stod för tre poäng, varav två mål och Felix Claesson hade tre assists.

Hisingen har fem förluster och 10–43 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kållered har två vinster och tre förluster och 14–19 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Kållered är på femte plats.

Den 28 november möts lagen återigen, då i Kållereds Ishall.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Hisingen Halmstad J18 borta i Halmstad Arena 14.00 medan Kållered spelar hemma mot Borås 12.30.

Hisingen–Kållered 3–7 (2–3, 0–3, 1–1)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (5.33) Gustav Corneliusson (Gustav Bräutigam, Valter Muthas), 0–2 (10.40) Liam Nilsson (Linus Karlsmo, Theo Eliasson), 1–2 (12.55) Ludvig Krook (Olof Lagerlöf), 2–2 (14.34) John Björsander (Olof Lagerlöf, Mateusz Myszka), 2–3 (19.52) Theo Eliasson (Linus Karlsmo, Felix Claesson).

Andra perioden: 2–4 (22.07) Oscar Tobiasson (Gustav Bräutigam, Gustav Corneliusson), 2–5 (34.54) Linus Karlsmo (Felix Claesson), 2–6 (35.09) Theo Eliasson (Linus Karlsmo, Felix Claesson).

Tredje perioden: 2–7 (40.55) Marcus Sjöberg (Liam Nilsson, Linus Karlsmo), 3–7 (50.13) Alvin Thulin (Isak Krans, Ludvig Krook).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 0-0-5

Kållered: 2-0-3

Nästa match:

Hisingen: Halmstad Hammers HC, borta, 26 oktober

Kållered: Borås HC, hemma, 26 oktober