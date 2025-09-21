Teodor Friberg het när Färjestad besegrade VIK Hockey J20

Färjestad vann med 5–3 mot VIK Hockey J20

Teodor Friberg gjorde två mål för Färjestad

Elias Eriksson matchvinnare för Färjestad

Färjestad vann på bortaplan mot VIK Hockey J20 i U20 nationell södra. 3–5 (0–2, 2–3, 1–0) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har VIK Hockey J20 fyra förluster i rad.

Färjestads Teodor Friberg tvåmålsskytt

Färjestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Färjestad övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.22 genom Teodor Friberg, och gick upp till 0–4 innan VIK Hockey J20 kom tillbaka och reducerade till 2–4.

Innan perioden var över hade Färjestad ryckt åt sig ledningen med 2–5. 11.26 in i tredje perioden nätade VIK Hockey J20:s Max Joona på pass av Linus Rydell och Vilmer Beijbom och reducerade. Mer än så blev det dock inte för VIK Hockey J20.

VIK Hockey J20 står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Färjestad har fyra poäng efter tre matcher.

I nästa match möter VIK Hockey J20 Rögle hemma och Färjestad möter Linköping hemma. Båda matcherna spelas fredag 26 september 19.00.

VIK Hockey J20–Färjestad 3–5 (0–2, 2–3, 1–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (1.18) Teodor Friberg (Douglas Sättermann, Joe Wahlund), 0–2 (14.25) Linus Loob Trygg (Axel Lindberg, Filip Fransén).

Andra perioden: 0–3 (22.22) Teodor Friberg (Melker Malmer), 0–4 (27.57) Elias Eriksson (Mikkel Eriksen), 1–4 (29.26) Ludwig Clang (Albin Lilja, Felix Ledin), 2–4 (33.48) Alvin Wengrud (Albin Lilja, Kian Clementsson Kinn), 2–5 (35.17) Malte Pihlström (Elias Eriksson).

Tredje perioden: 3–5 (51.26) Max Joona (Linus Rydell, Vilmer Beijbom).

Nästa match:

VIK Hockey J20: Rögle, hemma, 26 september

Färjestad: Linköping HC, hemma, 26 september