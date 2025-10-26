Tegs SK U18 ryckte i sista perioden och vann mot Njurunda U18

Tegs SK U18 vann med 5–3 mot Njurunda U18

Tegs SK U18:s Neo Lönnebrink tvåmålsskytt

Noah Dohi matchvinnare för Tegs SK U18

Tegs SK U18 vann borta mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr med 5–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Tegs SK U18 avgjorde i sista perioden.

Neo Lönnebrink tvåmålsskytt för Tegs SK U18

Första perioden var jämn. Njurunda U18 inledde bäst och tog ledningen genom Vilmer Smott efter 5.47, men Tegs SK U18 kvitterade genom Axel Norberg efter 17.51. Efter 1.51 i andra perioden gjorde Tegs SK U18 1–2 genom Neo Lönnebrink.

Njurunda U18 kvitterade till 2–2 genom Alexander Berg efter 14.43 av perioden. Njurunda U18 tog ledningen på nytt genom Theodor Eriksson efter 4.15 i tredje perioden.

Tegs SK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5. Hägglunds 3–5-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Algot Hägglund och Axel Norberg gjorde ett mål och två assist var för Tegs SK U18.

Lagens första möte för säsongen vann Njurunda SK med 4–1.

Onsdag 29 oktober 19.30 spelar Njurunda U18 borta mot Kovland U18. Tegs SK U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 hemma tisdag 28 oktober 19.00.

Njurunda U18–Tegs SK U18 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (5.47) Vilmer Smott (Axel Skogs, Nemo Norberg), 1–1 (17.51) Axel Norberg (Herman Holmqvist, Lukas Karas).

Andra perioden: 1–2 (21.51) Neo Lönnebrink (Axel Norberg, Algot Hägglund), 2–2 (34.43) Alexander Berg.

Tredje perioden: 3–2 (44.15) Theodor Eriksson, 3–3 (45.11) Neo Lönnebrink (Axel Norberg, Algot Hägglund), 3–4 (55.12) Noah Dohi (Hampus Sjöström), 3–5 (58.40) Algot Hägglund (Hampus Sjöström, Isak Nordin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-1-3

Tegs SK U18: 2-1-2

Nästa match:

Njurunda U18: Kovlands IshF, borta, 29 oktober

Tegs SK U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 28 oktober