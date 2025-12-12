Tegs SK U18 imponerade – höll nollan och vann

Seger för Tegs SK U18 med 3–0 mot Vännäs HC U18

Tegs SK U18:s Alex Lundmark tvåmålsskytt

Tegs SK U18:s fjärde seger för säsongen

Tegs SK U18 vann på bortaplan mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Tegs SK U18, 0–3 (0–3, 0–0, 0–0).

Tegs SK U18:s Alex Lundmark tvåmålsskytt

Tegs SK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.10 i mitten av perioden. Tegs SK U18 tog därmed en klar seger.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden höll Tegs SK U18 i sin 3–0-ledning och vann.

Vännäs HC U18 har tre vinster och två förluster och 20–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tegs SK U18 har en vinst och fyra förluster och 10–21 i målskillnad.

U18 division 1 norra B herr är nu färdigspelad. Vännäs HC U18 slutar på fjärde plats och Tegs SK U18 på nionde plats.

När lagen möttes senast vann Vännäs HC med 6–3.

Vännäs HC U18–Tegs SK U18 0–3 (0–3, 0–0, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (11.36) Alex Lundmark (Adrian Asplund, Isak Nordin), 0–2 (12.07) Neo Lönnebrink, 0–3 (16.46) Alex Lundmark (Nils Åberg, Adrian Asplund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-0-2

Tegs SK U18: 1-0-4