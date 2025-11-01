Tegs SK U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot AIK-Hockey Härnösand U18

Tegs SK U18 vann med 5–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Isak Nordin gjorde två mål för Tegs SK U18

Noah Dohi avgjorde för Tegs SK U18

Tegs SK U18 vann matchen hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tegs SK U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (0–1, 3–2, 2–0).

Det här var Tegs SK U18:s första nolla den här säsongen.

Isak Nordin tvåmålsskytt för Tegs SK U18

Vladislavs Martukans gav AIK-Hockey Härnösand U18 ledningen efter 16.23 framspelad av Emil Nordin och Daniel Daksevic. I andra perioden var det i stället Tegs SK U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Tegs SK U18 startade tredje perioden bäst och gick från 3–3 till 5–3 genom två snabba mål tidigt i perioden av Noah Dohi och Isak Nordin och avgjorde matchen.

Neo Lönnebrink gjorde ett mål för Tegs SK U18 och två målgivande passningar och Isak Nordin stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann AIK-Hockey Härnösand med 8–5.

I nästa match möter Tegs SK U18 Ånge U18 hemma på lördag 8 november 16.00. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 tisdag 4 november 19.45 borta.

Tegs SK U18–AIK-Hockey Härnösand U18 5–3 (0–1, 3–2, 2–0)

U18 division 1 norra B herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (16.23) Vladislavs Martukans (Emil Nordin, Daniel Daksevic).

Andra perioden: 1–1 (22.24) Adrian Asplund, 2–1 (27.18) Neo Lönnebrink (Isak Nordin), 2–2 (32.09) Viktor Andersson (Vilgot Bolstad Viklund), 2–3 (35.38) Markuss Staugis (Vilgot Bolstad Viklund), 3–3 (37.27) Isak Nordin (Neo Lönnebrink).

Tredje perioden: 4–3 (41.41) Noah Dohi (Alex Holmström), 5–3 (46.27) Isak Nordin (Neo Lönnebrink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 2-1-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Tegs SK U18: Ånge IK, hemma, 8 november

AIK-Hockey Härnösand U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 4 november