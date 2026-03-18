Tampa Bays segerrad mot Seattle intakt

Tampa Bay-seger med 6–2 mot Seattle

Tampa Bay fortsätter att ha det lätt mot Seattle i NHL. På onsdagen vann Tampa Bay på nytt – den här gången med 6–2 (2–0, 1–2, 3–0) borta i Climate Pledge Arena. Det var Tampa Bays fjärde raka seger mot Seattle.

Tampa Bay tog ledningen efter 5.45 genom Gage Goncalves efter förarbete från Brayden Point och Jake Guentzel. Laget ökade ledningen till 0–2 genom Nikita Kutjerov på pass av Brandon Hagel efter 18.49.

Efter 0.57 i andra perioden ökade Tampa Bay på till 0–3 återigen genom Nikita Kutjerov.

Seattle reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Bobby Mcmann och Jared Mccann i andra perioden.

Även i tredje perioden var Tampa Bay starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Anthony Cirelli, Brandon Hagel och Nikita Kutjerov och avgjorde matchen.

Nikita Kutjerov gjorde tre mål för Tampa Bay och två assist, Brandon Hagel stod för fyra poäng, varav ett mål och Anthony Cirelli gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Seattle ligger kvar på fjärde plats i Pacific division och Tampa Bay på andra plats.

Den 27 mars möts lagen återigen, då i Benchmark International Arena.

I nästa match, fredag 20 mars möter Seattle Nashville borta i Bridgestone Arena 01.00 medan Tampa Bay spelar borta mot Vancouver 03.00.

Seattle–Tampa Bay 2–6 (0–2, 2–1, 0–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (5.45) Gage Goncalves (Brayden Point, Jake Guentzel), 0–2 (18.49) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel).

Andra perioden: 0–3 (20.57) Nikita Kutjerov (Anthony Cirelli, Brandon Hagel), 1–3 (21.07) Bobby Mcmann (Matthew Beniers), 2–3 (29.46) Jared Mccann (Jordan Eberle, Philipp Grubauer).

Tredje perioden: 2–4 (44.35) Anthony Cirelli (Nikita Kutjerov, Brandon Hagel), 2–5 (56.54) Brandon Hagel (Gage Goncalves, Nikita Kutjerov), 2–6 (57.16) Nikita Kutjerov (Anthony Cirelli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Tampa Bay: 2-0-3

