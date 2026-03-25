Tampa Bay vann toppmötet med Minnesota

Seger för Tampa Bay med 6–3 mot Minnesota

Tampa Bay och tredjeplacerade Minnesota spelade ett riktig toppmöte i NHL. Tampa Bay vann matchen hemma med 6–3 (0–2, 3–1, 3–0).

Segern var Tampa Bays fjärde på de senaste fem matcherna.

Seattle nästa för Tampa Bay

Mats Zuccarello gjorde 1–0 till Minnesota efter bara 2.28 efter förarbete av Quinn Hughes och Matt Boldy. Laget ökade också ledningen till 0–2 när Brock Faber hittade rätt assisterad av Vladimir Tarasenko och Bobby Brink efter 18.49.

Tampa Bay reducerade dock till 1–2 genom Brayden Point efter 5.45 av perioden.

Minnesota gjorde 1–3 genom Vladimir Tarasenko på pass av Marcus Johansson och Ryan Hartman efter 9.51 i andra perioden.

Tampa Bay reducerade och kvitterade till 3–3 genom Jake Guentzel och Darren Raddysh.

Tredje perioden var länge mållös. Tampa Bay gick från 3–3 till 6–3 genom tre snabba mål på 2.29 i slutet av perioden av Erik Cernak, Brandon Hagel och Pontus Holmberg och avgjorde matchen.

Darren Raddysh gjorde ett mål för Tampa Bay och två målgivande passningar.

Det här betyder att Tampa Bay ligger kvar på andra plats i Atlantic division och Minnesota på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Minnesota med 5–1.

Minnesota möter Florida borta samma tid.

Tampa Bay–Minnesota 6–3 (0–2, 3–1, 3–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (2.28) Mats Zuccarello (Quinn Hughes, Matt Boldy), 0–2 (18.49) Brock Faber (Vladimir Tarasenko, Bobby Brink).

Andra perioden: 1–2 (25.45) Brayden Point (Brandon Hagel, Darren Raddysh), 1–3 (29.51) Vladimir Tarasenko (Marcus Johansson, Ryan Hartman), 2–3 (32.27) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Gage Goncalves), 3–3 (35.19) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel).

Tredje perioden: 4–3 (57.07) Erik Cernak (Charle-Edouard D’Astous, Andrei Vasilevskiy), 5–3 (58.42) Brandon Hagel (Nick Paul), 6–3 (59.36) Pontus Holmberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-1-0

Minnesota: 2-0-3

