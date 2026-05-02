Tampa Bay vann efter drama – kvitterade matchserien mot Montreal
- Seger för Tampa Bay med 1–0 efter förlängning
- Gage Goncalves avgjorde för Tampa Bay
- Tampa Bays starka defensiv briljerade
Tampa Bay utjämnade matchserien mot Montreal i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter seger på bortaplan med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning. Därmed står det nu 3-3 i matchserien.
Gage Goncalves blev matchhjälte 9.03 in i fjärde perioden med sitt avgörande 1–0-mål.
Montreal–Tampa Bay – mål för mål
Montreal–Tampa Bay 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup
Förlängning: 0–1 (69.03) Gage Goncalves.
Utvisningar, Montreal: 4×2 min. Tampa Bay: 4×2 min.
Ställning i serien: Montreal–Tampa Bay 3–3 (bäst av 7)
