Tampa Bay tog hem segern mot San Jose – Brandon Hagel matchvinnare

Tampa Bay segrade – 4–1 mot San Jose

Tampa Bays nionde seger på de senaste tio matcherna

Tampa Bays Brandon Hagel tvåmålsskytt

Tampa Bay besegrade San Jose på hemmaplan i onsdagens match i NHL. 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) slutade matchen.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Tampa Bay.

Anthony Cirelli bakom Tampa Bays avgörande

Tyler Toffoli gav San Jose ledningen efter 14.37 med assist av William Eklund och Alexander Wennberg. Tampa Bay kvitterade när Brandon Hagel slog till framspelad av Anthony Cirelli och Nikita Kutjerov efter 15.10.

Efter 1.49 i andra perioden tog laget ledningen genom Anthony Cirelli efter förarbete från Declan Carlile och Nikita Kutjerov. Efter 3.17 i andra perioden slog Jake Guentzel till på pass av Dominic James och Gage Goncalves och gjorde 3–1.

17.41 in i tredje perioden satte Brandon Hagel pucken återigen framspelad av Jake Guentzel och JJ Moser och ökade ledningen.

Tampa Bay har fyra segrar och en förlust och 17–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har två vinster och tre förluster och 12–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay med 7–3.

Lördag 24 januari spelar Tampa Bay borta mot Chicago 01.00 och San Jose mot NY Rangers hemma 04.00 i SAP Center at San Jose.

Tampa Bay–San Jose 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (14.37) Tyler Toffoli (William Eklund, Alexander Wennberg), 1–1 (15.10) Brandon Hagel (Anthony Cirelli, Nikita Kutjerov).

Andra perioden: 2–1 (21.49) Anthony Cirelli (Declan Carlile, Nikita Kutjerov), 3–1 (23.17) Jake Guentzel (Dominic James, Gage Goncalves).

Tredje perioden: 4–1 (57.41) Brandon Hagel (Jake Guentzel, JJ Moser).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-1-0

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Tampa Bay: Chicago Blackhawks, borta, 24 januari 01.00

San Jose: New York Rangers, hemma, 24 januari 04.00