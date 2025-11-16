Tampa Bay ryckte i sista perioden och vann mot Florida

Tampa Bay-seger med 3–1 mot Florida

Tampa Bays åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jack Finley matchvinnare för Tampa Bay

Tampa Bay vann borta mot Florida i NHL med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Tampa Bay avgjorde i sista perioden.

Segern var Tampa Bays åttonde på de senaste tio matcherna.

Vancouver nästa för Tampa Bay

Efter tolv minuters spel gjorde Tampa Bay 0–1. Efter 11.33 i andra perioden slog Brad Marchand till på pass av Sam Reinhart och Anton Lundell och kvitterade för Florida. 4.09 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Jack Finley framspelad av Curtis Douglas och Scott Sabourin och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 51 sekunder kvar att spela genom Zemgus Girgensons framspelad av Yanni Gourde. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Florida nu ligger på sjätte plats i tabellen och Tampa Bay är på femte plats.

I nästa match möter Florida Vancouver hemma på tisdag 18 november 01.00. Tampa Bay möter Vancouver söndag 16 november 23.00 hemma.

Florida–Tampa Bay 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (12.23) Emil Lilleberg (Nikita Kutjerov).

Andra perioden: 1–1 (31.33) Brad Marchand (Sam Reinhart, Anton Lundell).

Tredje perioden: 1–2 (44.09) Jack Finley (Curtis Douglas, Scott Sabourin), 1–3 (59.09) Zemgus Girgensons (Yanni Gourde).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Tampa Bay: 3-0-2

Nästa match:

Florida: Vancouver Canucks, hemma, 18 november

Tampa Bay: Vancouver Canucks, hemma, 16 november