Tampa Bay kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Seger för Tampa Bay med 2–1 efter förlängning

Jake Guentzel avgjorde för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Tampa Bays Nick Paul och i förlängningen kunde Tampa Bay avgöra den jämna matchen hemma mot Edmonton i NHL genom Jake Guentzel efter 1. 44. Slutresultatet blev 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0).

Washington nästa för Tampa Bay

Edmonton började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.32 slog Trent Frederic till assisterad av Leon Draisaitl.

Andra perioden blev mållös.

17.30 in i tredje perioden slog Nick Paul till på pass av JJ Moser och Emil Lilleberg och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Tampa Bay 1.44 in i förlängningen blev Jake Guentzel med det avgörande 2–1-målet.

Tampa Bay har tre segrar och två förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Edmonton har en vinst och fyra förluster och 14–22 i målskillnad. Det här var Tampa Bays sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons åttonde uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Tampa Bay ligger på tredje plats medan Edmonton har sjätteplatsen.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Place.

Tampa Bay möter Washington i nästa match borta söndag 23 november 01.00. Edmonton möter samma dag Florida borta.

Tampa Bay–Edmonton 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (1.32) Trent Frederic (Leon Draisaitl).

Tredje perioden: 1–1 (57.30) Nick Paul (JJ Moser, Emil Lilleberg).

Förlängning: 2–1 (61.44) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-0-2

Edmonton: 1-1-3

Nästa match:

Tampa Bay: Washington Capitals, borta, 23 november

Edmonton: Florida Panthers, borta, 23 november