Tampa Bay fortsätter vinna – 7–2 mot Philadelphia

Seger för Tampa Bay med 7–2 mot Philadelphia

Tampa Bays nionde seger på de senaste tio matcherna

Nick Paul avgjorde för Tampa Bay

Tampa Bay är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Philadelphia borta i Xfinity Mobile Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–7 (1–2, 0–1, 1–4) innebär att Tampa Bay nu har nio segrar i följd i NHL.

Philadelphia nästa för Tampa Bay

Tampa Bay tog ledningen i början av första perioden genom Nikita Kutjerov.

Philadelphia kvitterade till 1–1 genom Garnet Hathaway tidigt i matchen.

Efter 6.05 gjorde Tampa Bay 1–2 genom Nikita Kutjerov som gjorde sitt andra mål.

Efter 13.37 i andra perioden slog Nick Paul till på pass av Charles-Edouard D’astous och Anthony Cirelli och gjorde 1–3.

Tampa Bay tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.03 genom Gage Goncalves och gick upp till 1–5 innan Philadelphia svarade.

Segern skrevs till slut till 2–7 för Tampa Bay.

Nikita Kutjerov gjorde två mål för Tampa Bay och två assist och Brayden Point hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tampa Bay med 3–0.

Lagen möts igen i nästa match, i Xfinity Mobile Arena tisdag 13 januari 01.00.

Philadelphia–Tampa Bay 2–7 (1–2, 0–1, 1–4)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (1.49) Nikita Kutjerov (Brayden Point), 1–1 (4.15) Garnet Hathaway (Noah Juulsen, Rodrigo Abols), 1–2 (6.05) Nikita Kutjerov (Brayden Point, Charles-Edouard D’astous).

Andra perioden: 1–3 (33.37) Nick Paul (Charles-Edouard D’astous, Anthony Cirelli).

Tredje perioden: 1–4 (42.03) Gage Goncalves (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 1–5 (43.37) Brandon Hagel (Jake Guentzel, Anthony Cirelli), 2–5 (44.45) Owen Tippett (Christian Dvorak), 2–6 (49.00) Yanni Gourde (Zemgus Girgensons), 2–7 (51.00) Gage Goncalves (Nikita Kutjerov, Brayden Point).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Philadelphia: Tampa Bay Lightning, hemma, 13 januari 01.00

Tampa Bay: Philadelphia Flyers, borta, 13 januari 01.00