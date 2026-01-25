Sviten håller i sin för Trångsunds IF U18 – 8–3 mot Värmdö HC 2

Seger för Trångsunds IF U18 med 8–3 mot Värmdö HC 2

Trångsunds IF U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Linus Fond avgjorde för Trångsunds IF U18

Segertåget fortsätter för Trångsunds IF U18. Mot Värmdö HC 2 på hemmaplan i Stortorpshallen på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 8–3 (1–1, 4–1, 3–1) och har nu sex segrar i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

SK Iron Hockey nästa för Trångsunds IF U18

Oliver Westergren gjorde 1–0 till Trångsunds IF U18 efter 14.50 efter pass från Colin Lesko. 1–1 kom efter 19.06 när Love Tvelin slog till assisterad av Clifford Niinimaa Andersson och Zebulon Pavlicek.

Trångsunds IF U18 dominerade i andra perioden. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 5–2.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–1 och matchen med 8–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Trångsunds IF vunnit.

Torsdag 29 januari 19.45 spelar Trångsunds IF U18 borta mot SK Iron Hockey. Värmdö HC 2 möter Wings Arlanda borta i Pinbackshallen söndag 1 februari 13.30.

Trångsunds IF U18–Värmdö HC 2 8–3 (1–1, 4–1, 3–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stortorpshallen

Första perioden: 1–0 (14.50) Oliver Westergren (Colin Lesko), 1–1 (19.06) Love Tvelin (Clifford Niinimaa Andersson, Zebulon Pavlicek).

Andra perioden: 2–1 (24.57) Kimi Määttä, 3–1 (26.21) Oscar Sandberg, 4–1 (28.29) Linus Fond (Victor Söderqvist), 5–1 (32.04) Lukas Axelsson (Rasmus Andersson, Mio Zakrisson), 5–2 (32.51) Viggo Wahlström (Lukas Ohlson Söderlind).

Tredje perioden: 6–2 (40.25) Eric Sjörén (Carl Hemb), 7–2 (41.08) Eric Sjörén (Carl Hemb), 8–2 (44.46) Kimi Määttä (Lukas Axelsson), 8–3 (46.21) Zebulon Pavlicek (Viggo Wahlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsunds IF U18: 5-0-0

Värmdö HC 2: 1-0-4

Nästa match:

Trångsunds IF U18: SK Iron Hockey, borta, 29 januari 19.45

Värmdö HC 2: Wings HC Arlanda, borta, 1 februari 13.30