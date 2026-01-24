Sviten håller i sin för Nybro – 7–4 mot Gislaved

Nybros femte seger på de senaste sex matcherna

Wilmer Holmqvist med två mål för Nybro

Det fortsätter gå bra för formstarka Nybro i U20 Div 1 C syd vår herr. På lördagen mötte laget Gislaved på hemmaplan i Liljas Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Gislaved blev 7–4 (3–1, 2–1, 2–2).

Hugo Johnsén matchvinnare för Nybro

Nybro spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

4.40 in i tredje perioden slog Teodor Qvarnström till på pass av Christoffer Torell och Sigge Bjelke och reducerade. Efter 13.37 i tredje perioden reducerade Gislaveds Kevin Olsson på nytt framspelad av Jacob Andersson och Melvin Larsson. 16.29 in i perioden satte Wilmer Holmqvist pucken återigen på pass av Måns Holgersson och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 7–4-mål med 1.55 kvar att spela genom Erik Gruvhagen efter förarbete av Hugo Johnsén. 7–4-målet blev matchens sista.

Gislaveds Teodor Qvarnström stod för tre poäng, varav ett mål, Sigge Bjelke hade tre assists och Christoffer Torell gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Resultatet innebär att Nybro ligger kvar på tredje plats och Gislaved på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Gislaveds SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Nybro Vikings IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari 14.30 spelar Nybro borta mot Nässjö. Gislaved möter Rydaholm hemma i Gislerinken tisdag 27 januari 19.15.

Nybro–Gislaved 7–4 (3–1, 2–1, 2–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (5.45) Melwin Karlsson-Ljunggren (Albin Sandberg), 2–0 (11.41) Anton Sjödahl (Erik Gruvhagen, Oskar Rosengren), 3–0 (12.22) Wilmer Holmqvist (Ludvig Etzén, Måns Holgersson), 3–1 (17.44) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Teodor Qvarnström).

Andra perioden: 4–1 (23.24) Albin Sandberg (Filip Olsson), 4–2 (37.15) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Teodor Qvarnström), 5–2 (37.38) Hugo Johnsén.

Tredje perioden: 5–3 (44.40) Teodor Qvarnström (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 5–4 (53.37) Kevin Olsson (Jacob Andersson, Melvin Larsson), 6–4 (56.29) Wilmer Holmqvist (Måns Holgersson), 7–4 (58.05) Erik Gruvhagen (Hugo Johnsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: Nässjö HC, borta, 31 januari 14.30

Gislaved: Rydaholms SK, hemma, 27 januari 19.15