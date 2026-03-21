Sviten håller i sin för Columbus – 5–2 mot Seattle

Columbus och Seattle möttes på lördagen i Nationwide Arena. Columbus hade tre vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–2 (3–1, 1–1, 1–0).

Columbus–Seattle – mål för mål

Columbus stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Seattle reducerade dock till 3–1 genom Vince Dunn med 3.43 kvar att spela.

Kaapo Kakko såg till att Seattle reducerade igen efter 8.31 på pass av Eeli Tolvanen och Brandon Montour. Efter 9.33 i andra perioden nätade Kent Johnson framspelad av Conor Garland och Adam Fantilli och gjorde 4–2.

17.34 in i tredje perioden nätade Columbus Cole Sillinger framspelad av Mathieu Olivier och ökade ledningen.

Cole Sillinger gjorde ett mål för Columbus och två målgivande passningar och Zach Werenski hade tre assists.

Columbus nya tabellposition är tredje plats i Metropolitan division medan Seattle är på femte plats i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus med 2–1 efter straffläggning.

Seattle spelar borta mot Florida samma tid.

Columbus–Seattle 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (2.48) Danton Heinen (Boone Jenner, Zach Werenski), 2–0 (8.58) Damon Severson (Cole Sillinger, Zach Werenski), 3–0 (15.16) Mathieu Olivier (Cole Sillinger, Zach Werenski), 3–1 (16.17) Vince Dunn (Kaapo Kakko, Frederick Gaudreau).

Andra perioden: 3–2 (28.31) Kaapo Kakko (Eeli Tolvanen, Brandon Montour), 4–2 (29.33) Kent Johnson (Conor Garland, Adam Fantilli).

Tredje perioden: 5–2 (57.34) Cole Sillinger (Mathieu Olivier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-1-0

Seattle: 2-0-3

