Sviten håller i sin för Anaheim Ducks – 5–3 mot NY Rangers

Anaheim Ducks vann med 5–3 mot NY Rangers

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cutter Gauthier med två mål för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks och NY Rangers möttes på tisdagen i Honda Center. Anaheim Ducks hade tre vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–3 (1–1, 2–1, 2–1).

Anaheim Ducks Cutter Gauthier tvåmålsskytt

NY Rangers tog ledningen efter 4.00 genom Matthew Robertson efter pass från Mika Zibanejad och JT Miller. 1–1 kom efter 11.31 när Mason McTavish hittade rätt efter förarbete av Pavel Mintjukov.

NY Rangers tog ledningen på nytt genom Artemi Panarin efter 4.03 i andra perioden.

Alex Killorn och Jeffrey Truchon-Viel gjorde att Anaheim Ducks vände till underläget till ledning med 3–2.

Efter 1.01 i tredje perioden gjorde Anaheim Ducks 4–2 genom Cutter Gauthier.

NY Rangers reducerade dock till 4–3 genom Vladislav Gavrikov efter 7.11 av perioden.

Anaheim Ducks kunde dock avgöra till 5–3 med 36 sekunder kvar av matchen genom Cutter Gauthier.

Anaheim Ducks nya tabellposition är tredje plats i Pacific division medan NY Rangers är på åttonde och sista plats i Metropolitan division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim med 4–1.

Torsdag 22 januari 03.00 spelar Anaheim Ducks borta mot Colorado. NY Rangers möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena onsdag 21 januari 04.00.

Anaheim Ducks–NY Rangers 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (4.00) Matthew Robertson (Mika Zibanejad, JT Miller), 1–1 (11.31) Mason McTavish (Pavel Mintjukov).

Andra perioden: 1–2 (24.03) Artemi Panarin (Vincent Trocheck, JT Miller), 2–2 (28.29) Jeffrey Truchon-Viel (Ryan Poehling), 3–2 (38.02) Alex Killorn (Jacob Trouba).

Tredje perioden: 4–2 (41.01) Cutter Gauthier (Drew Helleson), 4–3 (47.11) Vladislav Gavrikov (Artemi Panarin, Vincent Trocheck), 5–3 (59.24) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Anaheim Ducks: Colorado Avalanche, borta, 22 januari 03.00

NY Rangers: Los Angeles Kings, borta, 21 januari 04.00