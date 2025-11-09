Sviten håller i sig – Dalen förlorade mot Nässjö

Nässjö-seger med 2–1 mot Dalen

Nässjös Dennis Svahn tvåmålsskytt

Andra raka segern för Nässjö

Dalen tog emot Nässjö hemma i Smedjehov i en match som slutade 1–2 (0–1, 0–1, 1–0). Det betydde åttonde matchen i rad utan seger för Dalen, som fortfarande är utan seger i U18 division 1 syd B herr.

Dalen–Nässjö – mål för mål

Nässjö tog ledningen efter 8.59 genom Dennis Svahn assisterad av William Svärd och Viggo Svärd Sandelius. Efter 15.20 i andra perioden nätade Dennis Svahn på nytt framspelad av Melker Drott och Rasmus Stoméus och gjorde 0–2. 9.32 in i tredje perioden nätade Dalens Colin Blomberg och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Dalen. Målet var Colin Blombergs femte i U18 division 1 syd B herr.

Det här var Dalens andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nässjös andra uddamålsseger.

Det här betyder att Dalen ligger kvar på åttonde och sista plats i tabellen och Nässjö på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nässjö HC med 4–2.

Söndag 16 november spelar Dalen borta mot Kalmar 14.00 och Nässjö mot Boro/Vetlanda J18 hemma 14.30 i Höglandsrinken.

Dalen–Nässjö 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (8.59) Dennis Svahn (William Svärd, Viggo Svärd Sandelius).

Andra perioden: 0–2 (35.20) Dennis Svahn (Melker Drott, Rasmus Stoméus).

Tredje perioden: 1–2 (49.32) Colin Blomberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 0-1-4

Nässjö: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Kalmar HC, borta, 16 november

Nässjö: Boro/Vetlanda HC, hemma, 16 november