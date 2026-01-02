Sverige vann – slog ut Lettland

Sverige segrade – 6–3 mot Lettland

Sveriges Anton Frondell tvåmålsskytt

Felix Carell matchvinnare för Sverige

Det blev seger för Sverige på hemmaplan med 6–3 (2–1, 2–0, 2–2) mot Lettland i JVM Kvartsfinal herr. Laget är nu klart för semifinal.

Det var Sveriges fjärde raka seger mot Lettland.

Anton Frondell tvåmålsskytt för Sverige

Sverige tog ledningen i början av första perioden genom Anton Frondell.

Lettland kvitterade till 1–1 genom Kristers Ansons efter 13.07.

Sverige tog ledningen på nytt genom Jack Berglund efter 16.15 i matchen.

Efter 14.05 i andra perioden nätade Sascha Boumedienne framspelad av Alfons Freij och Ivar Stenberg och gjorde 3–1.

Felix Carell gjorde dessutom 4–1 efter 15.40 framspelad av Victor Eklund och Leo Sahlin Wallenius.

Sverige startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 4–1 till 5–1. Men Lettland svarade och gjorde 5–2.

Därefter var det dock Sverige som avgjorde. Laget gjorde 6–2 med fem minuter kvar att spela genom Leo Sahlin Wallenius på pass av Linus Eriksson och Victor Eklund. Lettland hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–3.

Leo Sahlin Wallenius gjorde ett mål för Sverige och spelade dessutom fram till två mål.

Sverige–Lettland 6–3 (2–1, 2–0, 2–2)

JVM Kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (0.10) Anton Frondell (Leo Sahlin Wallenius), 1–1 (13.07) Kristers Ansons (Bruno Osmanis, Alberts Smits), 2–1 (16.15) Jack Berglund (Lucas Pettersson, Eddie Genborg).

Andra perioden: 3–1 (34.05) Sascha Boumedienne (Alfons Freij, Ivar Stenberg), 4–1 (35.40) Felix Carell (Victor Eklund, Leo Sahlin Wallenius).

Tredje perioden: 5–1 (41.58) Anton Frondell (Viggo Björck, Alfons Freij), 5–2 (43.50) Karlis Flugins (Martins Klaucans, Martins Vitols), 6–2 (55.54) Leo Sahlin Wallenius (Linus Eriksson, Victor Eklund), 6–3 (58.10) Olivers Murnieks (Markuss Sieradzkis, Bruno Osmanis).