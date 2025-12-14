Svedjeholmen/KB65 U18 vann mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr

Svedjeholmen/KB65 U18-seger med 5–3 mot Njurunda U18

Liam Domeij avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Tre raka mål för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann mötet med Njurunda U18 på bortaplan med 5–3 (2–0, 3–2, 0–1) på söndagen i U18 division 1 norra B herr.

Njurunda U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Elias Holter gjorde 1–0 till gästande Svedjeholmen/KB65 U18 efter 8.27 efter förarbete från Max Nordenberg.

Laget gjorde också 0–2 efter 16.23 när Max Nordenberg slog till på pass av Elias Holter.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Filip Roos reducerade för Njurunda U18 tidigt i tredje perioden assisterad av Hjalmar Gatugård. Mer än så blev det dock inte för Njurunda U18.

Njurunda U18 har två vinster och tre förluster och 18–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Svedjeholmen/KB65 U18 har en vinst och fyra förluster och 14–28 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Njurunda SK med 8–6.

Njurunda U18–Svedjeholmen/KB65 U18 3–5 (0–2, 2–3, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (8.27) Elias Holter (Max Nordenberg), 0–2 (16.23) Max Nordenberg (Elias Holter).

Andra perioden: 1–2 (20.35) Anton Sundqvist (Lukas Zetterberg, Simon Långberg Holgersson), 2–2 (23.51) Anton Svensson (Filip Roos), 2–3 (26.32) Vilmer Kjellin (Hugo Karlström, Malte Olsson Olebjörk), 2–4 (32.01) Liam Domeij (Kelvin Franklin, Leo Bergius), 2–5 (34.53) Ville Holmgren (Ali Al-Eidani, Ludvig Degerrot).

Tredje perioden: 3–5 (41.41) Filip Roos (Hjalmar Gatugård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 1-1-3