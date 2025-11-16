Svedjeholmen/KB65 U18 knep segern i målmässigt jämn match mot Nälden/Östersund U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 3–2 mot Nälden/Östersund U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Nordenberg avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 tog till slut hem segern mot Nälden/Östersund U18 i matchen borta i Näskotthallen på söndagen. Matchen i U18 division 1 norra B herr slutade 2–3 (0–1, 0–1, 2–1).

Segern var Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Nälden/Östersund U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Efter 17 minuters spel gjorde Svedjeholmen/KB65 U18 0–1. Efter 1.08 i andra perioden slog Malte Olsson Olebjörk till på pass av Leo Bergius och gjorde 0–2. Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 1–2 genom Edvin Kristoffersson tidigt i tredje perioden av perioden.

Svedjeholmen/KB65 U18 utökade ledningen på nytt genom Max Nordenberg efter 7.06.

Nälden/Östersund U18 reducerade dock till 2–3 genom Ludvig Sulk när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Det här var Nälden/Östersund U18:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Nälden/Östersund U18 är kvar på elfte och sista plats och Svedjeholmen/KB65 U18 stannar på femte plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 5–4 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match möter Nälden/Östersund U18 AIK-Hockey Härnösand U18 hemma på söndag 23 november 13.00. Svedjeholmen/KB65 U18 möter Sollefteå U18 torsdag 20 november 19.30 borta.

Nälden/Östersund U18–Svedjeholmen/KB65 U18 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (17.04) Ville Holmgren (Malte Olsson Olebjörk, Leo Bergius).

Andra perioden: 0–2 (21.08) Malte Olsson Olebjörk (Leo Bergius).

Tredje perioden: 1–2 (43.29) Edvin Kristoffersson (Olle Alander Bäckman), 1–3 (47.06) Max Nordenberg (Albin Nordin, Max Westberg), 2–3 (57.18) Ludvig Sulk (Olle Alander Bäckman, Julius Von Krusenstierna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 1-1-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 4-1-0

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 23 november

Svedjeholmen/KB65 U18: Sollefteå HK, borta, 20 november