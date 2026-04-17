Edmonton vann – efter Matthew Savoies hattrick

Edmonton segrade – 6–1 mot Vancouver

Edmontons Matthew Savoie tremålsskytt

Ty Mueller nätade för Vancouver

Matthew Savoie stod för tre mål när Edmonton vann mot Vancouver på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 6–1 (4–1, 1–0, 1–0).

Edmonton tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.58 genom Joshua Samanski och gick upp till 2–0. Vancouver kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Edmonton dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Efter 16.46 i andra perioden slog Ryan Nugent-Hopkins till framspelad av Zach Hyman och Connor McDavid och gjorde 5–1.

8.20 in i tredje perioden nätade Edmontons Colton Dach på pass av Connor Murphy och Darnell Nurse och ökade ledningen.

Edmontons Connor McDavid hade fyra assists, Evan Bouchard hade tre assists och Matthew Savoie gjorde tre mål.

Edmonton har två segrar och tre förluster och 17–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vancouver har tre vinster och två förluster och 14–19 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Edmonton och Vancouver den här säsongen. Edmonton Oilers har tagit två segrar före den här matchen. Vancouver Canucks vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Edmonton–Vancouver 6–1 (4–1, 1–0, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (1.58) Joshua Samanski (Colton Dach, Evan Bouchard), 2–0 (6.48) Matthew Savoie (Evan Bouchard, Connor McDavid), 2–1 (12.10) Ty Mueller (Curtis Douglas, Kevin Lankinen), 3–1 (14.35) Matthew Savoie (Connor McDavid), 4–1 (19.02) Matthew Savoie (Connor McDavid, Evan Bouchard).

Andra perioden: 5–1 (36.46) Ryan Nugent-Hopkins (Zach Hyman, Connor McDavid).

Tredje perioden: 6–1 (48.20) Colton Dach (Connor Murphy, Darnell Nurse).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 2-2-1

Vancouver: 3-0-2