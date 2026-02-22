Svårstoppade Väsby IK HK fortsätter vinna – 5–3 mot svaga Örnsköldsvik Hockey

Väsby IK HK vann med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey

Väsby IK HK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Filip Barklund gjorde två mål för Väsby IK HK

Väsby IK HK och Örnsköldsvik Hockey har två helt olika formkurvor. Väsby IK HK vann söndagens möte i Skyttishallen och har därmed sex raka segrar i hockeyettan norra. Hemmalaget Örnsköldsvik Hockey däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–5 (1–2, 1–2, 1–1).

Filip Barklund tvåmålsskytt för Väsby IK HK

Örnsköldsvik Hockey tog ledningen i första perioden genom Carl Jacobson.

Därefter fixade Väsby IK HK:s Filip Barklund och Alfred Aalto att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Väsby IK HK gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Axel Blom och Filip Barklund.

Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 2–4 genom Kasperi Lehtonen efter 11.49 av perioden.

Efter 3.22 i tredje perioden reducerade Örnsköldsvik Hockeys Frans Westberg-Gren på nytt på pass av Tobias Oskarsson. Väsby IK HK punkterade matchen med ett 3–5-mål med åtta sekunder kvar att spela genom Filip Rydström på pass av Jesper Valente. Därmed hade Väsby IK HK vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.

På söndag 1 mars 16.00 spelar Örnsköldsvik Hockey hemma mot Piteå och Väsby IK HK hemma mot Vallentuna.

Örnsköldsvik Hockey–Väsby IK HK 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (7.24) Carl Jacobson (Linus Håkansson, Edvin Edlund), 1–1 (15.51) Filip Barklund (Jesper Valente, Filip Rydström), 1–2 (16.07) Alfred Aalto (Nicklas Nousiainen, Marcus Kivelä Carlzon).

Andra perioden: 1–3 (24.24) Axel Blom (Alexander Popovic, Isac Thorén), 1–4 (25.01) Filip Barklund (Nicklas Nousiainen, Alexander Popovic), 2–4 (31.49) Kasperi Lehtonen (Edgar Svennberg Berger, Tobias Oskarsson).

Tredje perioden: 3–4 (43.22) Frans Westberg-Gren (Tobias Oskarsson), 3–5 (59.52) Filip Rydström (Jesper Valente).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 1-1-3

Väsby IK HK: 5-0-0

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Piteå HC, hemma, 1 mars 16.00

Väsby IK HK: Vallentuna Hockey, hemma, 1 mars 16.00