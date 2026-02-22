Svårstoppade Väsby IK HK fortsätter vinna – 5–3 mot svaga Örnsköldsvik Hockey
Följ HockeySverige på
Google news
- Väsby IK HK vann med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey
- Väsby IK HK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Filip Barklund gjorde två mål för Väsby IK HK
Väsby IK HK och Örnsköldsvik Hockey har två helt olika formkurvor. Väsby IK HK vann söndagens möte i Skyttishallen och har därmed sex raka segrar i hockeyettan norra. Hemmalaget Örnsköldsvik Hockey däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 3–5 (1–2, 1–2, 1–1).
Filip Barklund tvåmålsskytt för Väsby IK HK
Örnsköldsvik Hockey tog ledningen i första perioden genom Carl Jacobson.
Därefter fixade Väsby IK HK:s Filip Barklund och Alfred Aalto att laget vände underläge till ledning med 1–2.
Väsby IK HK gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Axel Blom och Filip Barklund.
Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 2–4 genom Kasperi Lehtonen efter 11.49 av perioden.
Efter 3.22 i tredje perioden reducerade Örnsköldsvik Hockeys Frans Westberg-Gren på nytt på pass av Tobias Oskarsson. Väsby IK HK punkterade matchen med ett 3–5-mål med åtta sekunder kvar att spela genom Filip Rydström på pass av Jesper Valente. Därmed hade Väsby IK HK vänt matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–5.
På söndag 1 mars 16.00 spelar Örnsköldsvik Hockey hemma mot Piteå och Väsby IK HK hemma mot Vallentuna.
Örnsköldsvik Hockey–Väsby IK HK 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)
Hockeyettan norra, Skyttishallen
Första perioden: 1–0 (7.24) Carl Jacobson (Linus Håkansson, Edvin Edlund), 1–1 (15.51) Filip Barklund (Jesper Valente, Filip Rydström), 1–2 (16.07) Alfred Aalto (Nicklas Nousiainen, Marcus Kivelä Carlzon).
Andra perioden: 1–3 (24.24) Axel Blom (Alexander Popovic, Isac Thorén), 1–4 (25.01) Filip Barklund (Nicklas Nousiainen, Alexander Popovic), 2–4 (31.49) Kasperi Lehtonen (Edgar Svennberg Berger, Tobias Oskarsson).
Tredje perioden: 3–4 (43.22) Frans Westberg-Gren (Tobias Oskarsson), 3–5 (59.52) Filip Rydström (Jesper Valente).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örnsköldsvik Hockey: 1-1-3
Väsby IK HK: 5-0-0
Nästa match:
Örnsköldsvik Hockey: Piteå HC, hemma, 1 mars 16.00
Väsby IK HK: Vallentuna Hockey, hemma, 1 mars 16.00
Den här artikeln handlar om: