Svårstoppade Tyresö Hanviken Hockey fortsätter vinna – 7–2 mot svaga Enköping

Tyresö Hanviken Hockey vann med 7–2 mot Enköping

Oscar Brehmer matchvinnare för Tyresö Hanviken Hockey

Fjärde raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey vann med 7–2 (2–0, 1–1, 4–1) hemma mot Enköping på torsdagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i U18 regional öst fortsättning vår. Det innebär också att Enköping åkte på fjärde förlusten i rad.

Tyresö Hanviken Hockey–Enköping – mål för mål

Wilgot Celikel gjorde 1–0 till Tyresö Hanviken Hockey efter bara 39 sekunder. 2–0 kom efter 19.16 när Jonatan Tapper slog till.

Efter 14.23 i andra perioden nätade William Lind på pass av Carl-Hugo Schartau och reducerade åt Enköping. Tyresö Hanviken Hockeys Oscar Brehmer gjorde 3–1 efter 17.25 framspelad av Eskil Kokoric och Emil Heidgren.

Tyresö Hanviken Hockey vann också tredje perioden 4–1 och matchen slutade 7–2.

Enköping har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Tyresö Hanviken Hockey har tio poäng.

Lagen möts på nytt i Bahcohallen den 5 februari.

Söndag 18 januari spelar Tyresö Hanviken Hockey borta mot Tumba 13.15 och Enköping mot Flemingsberg hemma 15.40 i Bahcohallen.

Tyresö Hanviken Hockey–Enköping 7–2 (2–0, 1–1, 4–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (0.39) Wilgot Celikel, 2–0 (19.16) Jonatan Tapper.

Andra perioden: 2–1 (34.23) William Lind (Carl-Hugo Schartau), 3–1 (37.25) Oscar Brehmer (Eskil Kokoric, Emil Heidgren).

Tredje perioden: 4–1 (45.13) Steven Baremo (Alexander Severin, Emil Ullman), 4–2 (47.01) Svante Lilja (Colin Ehrencrona), 5–2 (47.51) Millian Virkkunen (Max Andersson, Emil Heidgren), 6–2 (49.27) Ludvig Sääf (Emil Ullman, Neo Reimdal), 7–2 (52.30) Jonathan Thyselius.

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: IFK Tumba IK, borta, 18 januari 13.15

Enköping: Flemingsbergs IK, hemma, 18 januari 15.40