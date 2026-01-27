Svårstoppade Tyresö Hanviken Hockey fortsätter vinna – 5–1 mot svaga Viggbyholm

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 5–1 mot Viggbyholm

Tyresö Hanviken Hockeys åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Jonatan Tapper gjorde två mål för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey vann med 5–1 (3–1, 2–0, 0–0) borta mot Viggbyholm på tisdagen och tog därmed lagets åttonde raka seger i U18 regional öst fortsättning vår. Det innebär också att Viggbyholm åkte på fjärde förlusten i rad.

Lucas Sundvisson blev matchvinnare

Tyresö Hanviken Hockey hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.13 genom Vilmer Smedmark och gick upp till 0–2. Viggbyholm kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Tyresö Hanviken Hockey dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 5.38 i andra perioden slog Jonatan Tapper till på pass av Neo Reimdal och gjorde 1–4. Jonatan Tapper gjorde dessutom 1–5 efter 12.23 framspelad av Sixten Lillieander och Max Andersson.

I tredje perioden höll Tyresö Hanviken Hockey i sin 5–1-ledning och vann.

Neo Reimdal gjorde ett mål för Tyresö Hanviken Hockey och spelade fram till två mål.

Resultatet innebär att Viggbyholm ligger kvar på sjunde plats och Tyresö Hanviken Hockey toppar tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 5 mars i Tyresö Ishall.

Viggbyholm möter Flemingsberg i nästa match borta söndag 1 februari 19.30. Tyresö Hanviken Hockey möter samma dag Sollentuna hemma.

Viggbyholm–Tyresö Hanviken Hockey 1–5 (1–3, 0–2, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (5.13) Vilmer Smedmark (Alexander Severin, Eskil Kokoric), 0–2 (8.02) Lucas Sundvisson (Neo Reimdal), 1–2 (8.48) Anton Roos Olsen (Oliver Åhlin, Theo Funck), 1–3 (18.15) Neo Reimdal (Vilmer Smedmark, Max Andersson).

Andra perioden: 1–4 (25.38) Jonatan Tapper (Neo Reimdal), 1–5 (32.23) Jonatan Tapper (Sixten Lillieander, Max Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 1-1-3

Tyresö Hanviken Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Viggbyholm: Flemingsbergs IK, borta, 1 februari 19.30

Tyresö Hanviken Hockey: Sollentuna HC, hemma, 1 februari 19.30