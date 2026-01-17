Svårstoppade Nässjö fortsätter vinna – 12–2 mot svaga Lenhovda

Nässjö vann med 12–2 mot Lenhovda

Nässjös femte seger på de senaste sex matcherna

Nässjös Sigge Eriksson tremålsskytt

Nässjö vann med 12–2 (4–0, 2–2, 6–0) hemma mot Lenhovda på lördagen och tog därmed lagets femte raka seger i U20 Div 1 C syd vår herr. Det innebär också att Lenhovda åkte på femte förlusten i rad.

Robin Paulin gjorde matchvinnande målet

I första perioden var det Nässjö som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Nässjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–2. Målen i sista perioden gjordes av Sigge Eriksson, som gjorde två mål, Robin Paulin, Viktor Svanberg, Viggo Svärd Sandelius och Vilmer Jädernäs.

Nässjös Noel Johansson stod för ett mål och tre assists, Robin Paulin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Viktor Svanberg gjorde ett mål och två målgivande passningar, Sigge Eriksson gjorde tre mål, Kalle Westerström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Vilmer Jädernäs gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Nässjö är kvar på andra plats och Lenhovda stannar sist, på åttonde plats, i serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 februari i Elitfönster Arena.

Nässjö tar sig an Kalmar i nästa match hemma tisdag 20 januari 19.30. Lenhovda möter Gislaved hemma måndag 19 januari 19.00.

Nässjö–Lenhovda 12–2 (4–0, 2–2, 6–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (2.33) Vilmer Jädernäs (Casper Lönn, Robin Paulin), 2–0 (3.39) Noel Johansson (Oscar Eriksson), 3–0 (11.02) Robin Paulin (Vilmer Jädernäs), 4–0 (12.02) Olle Johansson (Kalle Westerström, Viktor Svanberg).

Andra perioden: 4–1 (22.53) Theo Widehall (Ville Lohtander, Ludwig Sunninger), 4–2 (31.10) Theo Widehall (André Gillsjö), 5–2 (34.08) Sigge Eriksson (Noel Johansson), 6–2 (38.46) Kalle Westerström (Viktor Svanberg, Wilmer Bellander).

Tredje perioden: 7–2 (41.48) Sigge Eriksson (Zeb Wedenhjelm, Noel Johansson), 8–2 (41.57) Vilmer Jädernäs (Erik Billgren, Liam Lager), 9–2 (48.02) Viggo Svärd Sandelius (Noel Johansson, Zeb Wedenhjelm), 10–2 (48.34) Robin Paulin (Casper Lönn), 11–2 (49.13) Viktor Svanberg (Kalle Westerström, Wilmer Bellander), 12–2 (50.13) Sigge Eriksson (Oscar Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 5-0-0

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Nässjö: Kalmar HC, hemma, 20 januari 19.30

Lenhovda: Gislaveds SK, hemma, 19 januari 19.00