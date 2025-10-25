Svårstoppade Mörrums GoIS U20 fortsätter vinna – 17–0 mot svaga Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Mörrums GoIS U20 segrade – 17–0 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Mörrums GoIS U20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Robin Eskelinen avgjorde för Mörrums GoIS U20

Mörrums GoIS U20 vann med 17–0 (4–0, 7–0, 6–0) hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på lördagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i U20 division 1 E syd herr. Det innebär också att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 åkte på sjunde förlusten i rad.

Mörrums GoIS U20–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 – mål för mål

I första perioden var det Mörrums GoIS U20 som var starkast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Mörrums GoIS U20 som var starkast och gick från 4–0 till 11–0 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Robin Eskelinen, två mål av Edvin Gummesson, ett mål av Jonathan Thörn, ett mål av Simon Högardh och ett mål av Tudor Bolocan. Mörrums GoIS U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 17–0. Målen i sista perioden gjordes av Simon Högardh, som gjorde två mål, Arturs Medvedevs, Jonathan Thörn, Benjamin Bengtsson och Oliver Tykesson.

Mörrums GoIS U20:s Hampus Eriksson hade fem assists, Arturs Medvedevs stod för två mål och två assists, Jonathan Thörn gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Wille Nilsson Lindkvist gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Simon Högardh gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Robin Eskelinen gjorde tre mål och ett målgivande pass, Edvin Gummesson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Viggo Mattsson Ekeflod hade fyra assists och Matei Bolocan hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Mörrums GoIS IK med 9–2.

Mörrums GoIS U20 tar sig an Kristianstad i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.30. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter samma dag 19.00 Trelleborg hemma.

Mörrums GoIS U20–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 17–0 (4–0, 7–0, 6–0)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (0.32) Robin Eskelinen (Matei Bolocan, Arturs Medvedevs), 2–0 (1.22) Wille Nilsson Lindkvist (Tudor Bolocan, Viggo Mattsson Ekeflod), 3–0 (6.47) Arturs Medvedevs (Ludwig Johansson), 4–0 (15.51) Jonathan Thörn (Hampus Eriksson, Ivo Marko Spurins).

Andra perioden: 5–0 (20.05) Robin Eskelinen (Arturs Medvedevs), 6–0 (24.48) Robin Eskelinen (Matei Bolocan), 7–0 (26.34) Tudor Bolocan (Viggo Mattsson Ekeflod, Wille Nilsson Lindkvist), 8–0 (28.20) Edvin Gummesson (Tristan Isenhelm), 9–0 (30.36) Edvin Gummesson (Viggo Mattsson Ekeflod, Wille Nilsson Lindkvist), 10–0 (34.27) Simon Högardh (Hampus Eriksson, Lucas Johansson Blomgren), 11–0 (37.31) Jonathan Thörn (Hampus Eriksson).

Tredje perioden: 12–0 (40.26) Arturs Medvedevs (Robin Eskelinen, Matei Bolocan), 13–0 (41.49) Simon Högardh (Rasmus Havby, Hampus Eriksson), 14–0 (44.22) Benjamin Bengtsson (Edvin Gummesson), 15–0 (46.54) Jonathan Thörn (Edvin Gummesson, Simon Högardh), 16–0 (52.02) Simon Högardh (Jonathan Thörn, Hampus Eriksson), 17–0 (58.09) Oliver Tykesson (Wille Nilsson Lindkvist, Viggo Mattsson Ekeflod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 5-0-0

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: Kristianstads IK, borta, 28 oktober

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Trelleborgs IF, hemma, 28 oktober