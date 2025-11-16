Svårstoppade Karlskrona fortsätter vinna – 5–3 mot svaga Oskarshamn

Karlskrona-seger med 5–3 mot Oskarshamn

Emil Jakobsen Saaby med tre mål för Karlskrona

Axel Hallengren avgjorde för Karlskrona

Karlskrona vann med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1) hemma mot Oskarshamn på söndagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i U18 regional syd fortsättning herr. Det innebär också att Oskarshamn åkte på femte förlusten i rad.

Emil Jakobsen Saaby tremålsskytt för Karlskrona

Efter fyra minuters spel gjorde Oskarshamn 0–1.

Efter 11.12 kvitterade Karlskrona genom Emil Jakobsen Saaby. Karlskrona gjorde också 2–1 efter 13.06 i andra perioden när Isak Melkersson slog till på pass av Axel Hallengren och Svante Klein.

Oskarshamns Herman Johansson gjorde 2–2 efter 17.27 framspelad av Casper Bjering Dahlén och Noah Lundén. Efter 1.12 i tredje perioden tog Karlskrona ledningen återigen genom Emil Jakobsen Saaby framspelad av Max Frykberg och Olle Willén.

Noah Lundh kvitterade för Oskarshamn tidigt i tredje perioden assisterad av Wille Nilsson och Dante Olheden.

12.57 in i tredje perioden nätade Karlskronas Axel Hallengren framspelad av Olle Willén och gav laget ledningen.

Efter 14.16 slog Emil Jakobsen Saaby till på nytt på pass av Sigge Stoltz och ökade ledningen för Karlskrona. 5–3-målet blev matchens sista.

Karlskronas Emil Jakobsen Saaby gjorde tre mål.

Karlskrona vann senast lagen möttes med 5–3 i Be-Ge Hockey Center.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Be-Ge Hockey Center.

Karlskrona tar sig an Tingsryd i nästa match borta torsdag 20 november 19.15. Oskarshamn möter Olofström hemma söndag 23 november 14.00.

Karlskrona–Oskarshamn 5–3 (1–1, 1–1, 3–1)

U18 regional syd fortsättning herr, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (4.42) Dante Olheden (Wille Nilsson), 1–1 (11.12) Emil Jakobsen Saaby.

Andra perioden: 2–1 (33.06) Isak Melkersson (Axel Hallengren, Svante Klein), 2–2 (37.27) Herman Johansson (Casper Bjering Dahlén, Noah Lundén).

Tredje perioden: 3–2 (41.12) Emil Jakobsen Saaby (Max Frykberg, Olle Willén), 3–3 (42.00) Noah Lundh (Wille Nilsson, Dante Olheden), 4–3 (52.57) Axel Hallengren (Olle Willén), 5–3 (54.16) Emil Jakobsen Saaby (Sigge Stoltz).

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF, borta, 20 november

Oskarshamn: Olofströms IK, hemma, 23 november