Svårstoppade Kalmar fortsätter vinna – 4–3 mot Nässjö

Seger för Kalmar med 4–3 mot Nässjö

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theo Eriksson gjorde två mål för Kalmar

Det blev 4–3 (1–0, 2–0, 1–3) hemma mot Nässjö på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 division 1 syd B herr för Kalmar. Det innebär också att Nässjö åkte på fjärde raka förlusten.

Theo Eriksson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.23 in i tredje perioden.

Theo Eriksson med två mål för Kalmar

Kalmar tog ledningen efter 12.14 genom Kristian Kristoffersen framspelad av Melker Petersson och Måns Berggren. Kalmar startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Theo Eriksson och Alexander Kitanovski. Nässjö reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.56 kvar att spela.

Kalmar kunde dock avgöra till 4–3 med 1.37 kvar av matchen genom Theo Eriksson.

Nässjös Dennis Svahn stod för tre poäng, varav två mål.

Förlusten var Nässjös andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Kalmar ligger på andra plats medan Nässjö har sjundeplatsen.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Höglandsrinken.

Söndag 26 oktober möter Kalmar Västervik hemma 13.10 och Nässjö möter Tranås J18 hemma 14.00.

Kalmar–Nässjö 4–3 (1–0, 2–0, 1–3)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (12.14) Kristian Kristoffersen (Melker Petersson, Måns Berggren).

Andra perioden: 2–0 (21.30) Theo Eriksson (Fabian Gullberg, Viggo Jörneklint), 3–0 (29.41) Alexander Kitanovski (William Katiska).

Tredje perioden: 3–1 (41.45) Leo Beiron (William Svärd, Dennis Svahn), 3–2 (44.21) Dennis Svahn (Viggo Svärd Sandelius), 3–3 (58.04) Dennis Svahn, 4–3 (58.23) Theo Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-0-1

Nässjö: 1-0-4

Nästa match:

Kalmar: Västerviks IK, hemma, 26 oktober

Nässjö: Tranås AIF IF, hemma, 26 oktober